秦山核电扩建工程新机组投入运行

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京4月9日电---中国核工业集团公司周一称，位於浙江的秦山核电二期扩建工程全面建成投产，65万千瓦的4号新机组正式投入商业运行。
中国目前核电装机容量约为1,252.8万千瓦，占总装机容量的1.1%左右，加在再建项目，预计核电装机容量到2015年时将超过4,100万千瓦。
中核集团称，新的核电机组已在秦山核电站投入运行。秦山核电站是中国首个核电项目，目前运行机组数量达7台，总发电量占中国核电的三分之一有余。
去年日本地震和海啸灾难发生前，中国计划到2020年时将原定4,000万千瓦的核电装机容量提高一倍。
灾难发生後，中国承诺调整和改善核能发展战略，并暂停审批任何新的项目，以待对现有核电站和在建项目进行全国范围的安全检查後再做定夺。
根据国家媒体报导，经过一系列安全检查後，政府可能在今年上半年重启核电项目审批。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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