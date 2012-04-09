秦山核电扩建工程新机组投入运行

路透北京4月9日电---中国核工业集团公司周一称，位於浙江的秦山核电二期扩建工程全面建成投产，65万千瓦的4号新机组正式投入商业运行。

中国目前核电装机容量约为1,252.8万千瓦，占总装机容量的1.1%左右，加在再建项目，预计核电装机容量到2015年时将超过4,100万千瓦。

中核集团称，新的核电机组已在秦山核电站投入运行。秦山核电站是中国首个核电项目，目前运行机组数量达7台，总发电量占中国核电的三分之一有余。

去年日本地震和海啸灾难发生前，中国计划到2020年时将原定4,000万千瓦的核电装机容量提高一倍。

灾难发生後，中国承诺调整和改善核能发展战略，并暂停审批任何新的项目，以待对现有核电站和在建项目进行全国范围的安全检查後再做定夺。

根据国家媒体报导，经过一系列安全检查後，政府可能在今年上半年重启核电项目审批。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。