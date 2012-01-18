中国核电新建项目审批上半年有望重启--报载

路透北京1月18日电---在日本强震引发核事故,导致中国国内核电新建项目审批停滞近一年後,中国证券报周三援引业内人士表示,核电新建项目审批上半年有望重启,重启需待核安全规划出台後才可恢复.

报导称,近期国内一些重要核电站项目已开始恢复建设,相关的核电设备供应商也陆续重获新订单.

环保部不久前通过"核安全与放射性污染防治'十二五'规划及2020年远景目标(送审稿)"(即《核安全规划》),并已经送审.国家能源局则被要求抓紧制定出台《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》.

业界共识核电中长期规划目标下,2020年核电装机目标将不低於7,000万千瓦. 市场预计,未来五年,国内核电装备市场规模将达4,000亿元人民币,到2020年有望达近万亿元.

核电新建项目重启,将令相关上市公司收益.核电安全技术装备领域,除核电安全主体技术装备之外,民用核安全设施及核废料处理市场未来有有望大发展.

在境内上市的核电产业上市公司有东方电气(600875.SS)和上海电气(601727.SS)等.(完)