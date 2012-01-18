中国核电新建项目审批上半年有望重启--报载

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月18日电---在日本强震引发核事故,导致中国国内核电新建项目审批停滞近一年後,中国证券报周三援引业内人士表示,核电新建项目审批上半年有望重启,重启需待核安全规划出台後才可恢复.
报导称,近期国内一些重要核电站项目已开始恢复建设,相关的核电设备供应商也陆续重获新订单.
环保部不久前通过"核安全与放射性污染防治'十二五'规划及2020年远景目标(送审稿)"(即《核安全规划》),并已经送审.国家能源局则被要求抓紧制定出台《核电安全规划》和《核电中长期发展调整规划》.
业界共识核电中长期规划目标下,2020年核电装机目标将不低於7,000万千瓦. 市场预计,未来五年,国内核电装备市场规模将达4,000亿元人民币,到2020年有望达近万亿元.
核电新建项目重启,将令相关上市公司收益.核电安全技术装备领域,除核电安全主体技术装备之外,民用核安全设施及核废料处理市场未来有有望大发展.
在境内上市的核电产业上市公司有东方电气(600875.SS)和上海电气(601727.SS)等.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)