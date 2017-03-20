中核工业集团与中核工业建设集团正筹划战略重组 但方案未定

路透上海3月20日 - 核领域的三大上市公司中核科技(000777.SZ)、中国核电(601985.SS)和中国核建(601611.SS)先后公告，控股股东中国核工业集团与中国核工业建设集团正在筹划战略重组事宜，但方案尚未确定。

上市公司均表示，上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对其生产经营活动构成重大影响。中核科技和中国核电同属中核工业集团旗下，中国核建控股股东为中国核工业建设集团。

中国核工业集团是特大型国有独资企业，前身为二机部、核工业部、中国核工业总公司，是中国核电站的主要投资方和业主、核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商、核电运行技术服务商，以及核仪器仪表和非标设备的专业供应商。

中国核工业建设集团是在原中国核工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的大型国有企业，为中国国防科技工业领域的军工集团公司之一。

中国核电股票上周五收报7.19元人民币，近一个月累计下跌1.51%；中国核建同日收报17.24元，近一个月累计跌幅为1.77%；中核科技当日收报21.67元，最近一个月累计0.6%。(完)

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