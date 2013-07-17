广东鹤山铀加工厂计划被取消

路透北京7月17日(记者 David Stanway) - 广东省鹤山市突然宣布取消金属铀加工厂项目，这让中国政府很头疼，因政府试图保证铀材料的供应，以维持核反应堆建设项目的运行。

中国一直在购买亚非地区铀矿的股权，但由于不具备铀浓缩和处理能力，中国仍将依赖外国企业来将其转化为可用燃料。

铀加工厂原计划建于广东省鹤山市，中国很多现有的核反应堆均位于广东省。在民众的抗议反对下，该项目在周末被取消，而该行业依然难以说服公众核能是安全的。

中国广核集团(CGNPC)和中国核工业集团目前正在物色新的厂址。

核电专家、厦门大学能源研究院院长李宁表示，相比在建的核电站，中国的核处理能力不够，存在同样问题的还有铀和燃料的供应，这就是企业忙于扩大产能的原因。

中国目前有15座核反应堆，装机总容量为12.57吉瓦，但另有30座在建核电站，预计在目前至2016年间投入运营。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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