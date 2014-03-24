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时事要闻 | 2014年 3月 24日 星期一 17:45 BJT

中国称无法确认飞机发现的物体与马航失联飞机有关

路透北京3月24日 -中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称，中国政府无法确认中国军用飞机今日早些时候发现的物体与马航MASM.KL失联飞机有关。

洪磊表示，中国船只“雪龙号” 料于周二开始抵达南印度洋的搜索区域。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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