马骏：从成本及汇率考虑 “一带一路”资金应该多从国际市场筹集

路透北京11月7日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，外币融资有成本优势，并可以降低汇率风险。一带一路的大部分资金应该从国际市场筹集，因此香港资本市场应该发挥重要作用，还可以进一步发展香港的离岸人民币债券市场，为中长期项目融资。

马骏在深圳一论坛演讲中并称，一带一路为金融业带来了机遇，但其中风险不可忽视，需要香港资本市场在对外融资等方面发挥更积极的作用。为此，内地与香港应考虑签署关于共同推动“一带一路”建设的全面合作协议。

“香港作为我们对外融资的主要窗口，其股票市场、债券市场、项目融资、证券化市场应该发挥更大的作用。”马骏认为。“许多香港的资产管理公司都是全球最大资产管理公司的分支机构，这些全球最大机构管理着几十万亿美元的资产。香港可以成为“一带一路”项目从国际机构投资者融资的重要渠道。”

马骏在演讲中表示，一带一路为金融业带来多方面的发展机遇。在基建投资方面，据亚洲开发银行测算，亚洲每年的基础设施建设就需8,000亿美元，其中多数在一带一路地区。

在贸易金融方面，据预测，未来十年，中国与“一带一路”沿线国家之间贸易总量年均增长率可达到10%，远高于全球贸易增长的速度。相应的贸易结算、贸易融资、信用担保、风险管理、财务管理等金融服务的需求因此将有很大的成长空间。

在人民币国际化方面，在推进“一带一路”过程中，许多项目需要人民币来支付向中国采购的设备、人工等，因此会为人民币走出去提供重要的载体，产生跨境人民币贷款和ODI、人民币结售汇、跨境人民币结算、人民币资产管理等方面金融服务需求。

在绿色金融方面，许多“一带一路”沿线国家和地区经济发展共同面临脆弱的生态环境和资源约束瓶颈难题。绿色金融的发展空间十分广阔。绿色信贷、绿色债券、绿色基金在“一带一路”国家的投资将得到快速发展。

但马骏强调，一带一路”横跨亚欧非多个区域，国际投资者往往会面临较大政治风险；许多新兴市场会出现较大汇率波动和对手风险，大宗商品价格的大幅波动也往往导致其经济和金融波动；金融机构还应防范环境与社会风险，规避就可能出现污染事故和冒犯当地宗教等事件。而香港在为“一带一路”项目的国际融资和风险管理等方面可以发挥十分积极的作用。

由香港前特首董建华牵头的智囊机构--团结香港基金日前发表报告称，中国的增长正步入一个＂新常态＂，强调内需、进一步开放资本帐，并迈向人民币国际化。因此香港必须重新定位，成为内地的主要服务供应者，以及资本双向流动的门户，成为内地与世界之间的通道。（完）