中国探索建立一带一路保险监管合作机制 加强区域监管合作--保监会

路透北京5月5日 - 中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。

他在中国金融杂志上的署名文章称，投资项目上，支持境内“一带一路”重点区域的道路、港口、油气管道、通信等重点项目和沿线省份的园区建设；同时，积极稳妥参与境外交通、能源管道等基础设施建设，探索投资境外油气产业园和中外产业合作基地。

“国际规则说到底，是国际利益调整的手段，金融监管规则更是国际金融竞争的制高点，直接影响国际竞争的趋势、格局和结果。”他称，“当前我国正处于从保险大国向保险强国转变的关键时期，如果离开国际规则制定权的支撑，保险强国是不可能实现的。”

陈文辉指出，保险资金应发挥长期稳定优势，积极参与长周期、大规模的“一带一路”基础设施项目；可以通过债权、股权、股债结合、股权投资计划、资产支持计划和私募基金等方式，以及通过投资亚洲基础设施投资银行、丝路基金和其他金融机构推出的金融产品等途径，直接或间接投资“一带一路”重大投资项目。

数据显示，截至2016年底，保险资金运用余额达13.4万亿元人民币，已累计为重大基础设施等提供资金1.65万亿元，成立总规模3,000亿元的保险投资基金，主要投向包括“一带一路”在内的国家战略项目。

在保险保障方面，加快发展海外投资保险和其他保险业务，发挥保险的损失补偿和风险管理作用，积极应对国内“一带一路”核心区、节点城市建设中的特殊风险保障需求和中国海外人员和财产、海外投资面临的各种风险。

一方面，积极发展各类责任保险、货物运输保险、企业财产保险、工程保险、营业中断保险、务工人员意外伤害保险以及支持创新创业的小额信贷保证保险等个性化的保险产品服务，化解核心区和节点城市建设中出现的各类风险。

另一方面，大力发展海外投资保险等业务，为中国在境外的油气资源、矿产资源和电力资源开发建设等海外项目提供风险保障，提升能源安全程度。

2016年，海外投资保险共承保“一带一路”项目263个，涉及国家29个，承保金额307.3亿美元。

中国保监会此前发文称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。（完）