中国10月社会融资规模6627亿元 较上年同期少2018亿--央行

中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透上海11月14日 - 中国人民银行周五公布，10月社会融资规模为6,627亿元人民币，比上年同期减少2,018亿元；当月新增人民币贷款5,483亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，1-10月社会融资规模为13.59万亿元，比上年同期少1.24万亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)
(发稿 吴芳/边竞；审校 张喜良)
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路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。