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中国财经 | 2014年 11月 14日 星期五 16:26 BJT

中国10月社会融资规模6627亿元 较上年同期少2018亿--央行

路透上海11月14日 - 中国人民银行周五公布，10月社会融资规模为6,627亿元人民币，比上年同期减少2,018亿元；当月新增人民币贷款5,483亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-10月社会融资规模为13.59万亿元，比上年同期少1.24万亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)

(发稿 吴芳/边竞；审校 张喜良)

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