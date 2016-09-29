中国远洋获阿联酋哈里发港码头特许权 资本开支3.2亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月29日 - 中国远洋控股(601919.SS)(1919.HK)周三晚公告称，孙公司中远海运港口（阿布扎比）公司当天与阿联酋阿布扎比港务局签署协议，获得阿布扎比哈里发港二期集装箱码头特许经营权，预计该码头的资本开支约3.22亿美元。
哈里发港二期码头位于丝绸之路经济带及21世纪海上丝绸之路沿线及西亚地区航运的枢纽咽喉。交易完成后，哈里发港将成为继希腊比雷埃夫斯集装箱码头之后、中远海运港口公司控股的第二个海外码头。中远集团将致力于把哈里发港二期码头 发展成为国际集装箱班轮公司在波斯湾地区的枢纽港。
公告显示，双方将组建合资公司来承接上述特许经营权，包括独家建设、管理及经营权，其中中远海运阿布扎比持有90%股权，特许权期限为35年，期满后中远海运阿布扎比可延长五年。
哈里发二期码头泊位水深为18米，岸线1,200米，首段800米的岸线及相应的特许权区预期将于2018年投入营运，余下400米岸线将于2020年投运，共计三个码头，年处理能力为240万标准箱。在二期码头产能利用率超过七成后，该码头可新增600米岸线，年处理能力增至350万标准箱。
假设中远海运延长有效期的情况下，本次交易总对价（包括产生的预期资本开支）现值估计约7.38亿美元，包括年度定额特许权费用及浮动特许权费用、中远海运阿布扎比的资本开支等。
中国远洋A股周三收报5.07元，过去一个月累计微跌0.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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