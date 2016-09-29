中国远洋获阿联酋哈里发港码头特许权 资本开支3.2亿美元

路透上海9月29日 - 中国远洋控股(601919.SS)(1919.HK)周三晚公告称，孙公司中远海运港口（阿布扎比）公司当天与阿联酋阿布扎比港务局签署协议，获得阿布扎比哈里发港二期集装箱码头特许经营权，预计该码头的资本开支约3.22亿美元。

哈里发港二期码头位于丝绸之路经济带及21世纪海上丝绸之路沿线及西亚地区航运的枢纽咽喉。交易完成后，哈里发港将成为继希腊比雷埃夫斯集装箱码头之后、中远海运港口公司控股的第二个海外码头。中远集团将致力于把哈里发港二期码头 发展成为国际集装箱班轮公司在波斯湾地区的枢纽港。

公告显示，双方将组建合资公司来承接上述特许经营权，包括独家建设、管理及经营权，其中中远海运阿布扎比持有90%股权，特许权期限为35年，期满后中远海运阿布扎比可延长五年。

哈里发二期码头泊位水深为18米，岸线1,200米，首段800米的岸线及相应的特许权区预期将于2018年投入营运，余下400米岸线将于2020年投运，共计三个码头，年处理能力为240万标准箱。在二期码头产能利用率超过七成后，该码头可新增600米岸线，年处理能力增至350万标准箱。

假设中远海运延长有效期的情况下，本次交易总对价（包括产生的预期资本开支）现值估计约7.38亿美元，包括年度定额特许权费用及浮动特许权费用、中远海运阿布扎比的资本开支等。

中国远洋A股周三收报5.07元，过去一个月累计微跌0.2%。（完）