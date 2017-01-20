版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 09:46 BJT

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团

路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。

这是最新一宗中国投资者并购科技与媒体资产的案例。去年已经有电视节目制作公司Dick Clark Productions、用户满意度数据库公司J.D. Power and Associates等美国企业被中国投资者收入囊中。

此项并购交易条款并未披露。

路透此前报导IDG已展开深入洽谈，把自己出售给中国一家并购集团，希望交易价格在5亿至10亿美元之间。

中国泛海控股集团是一家总部在北京的综合企业，去年承诺以38亿美元收购美国险企Genworth Financial(GNW.N)的控股权。

并购之后，IDG总部仍将设在波士顿。

泛海控股将成为IDG运营业务的控股股东，IDG资本将持有少数股权。此外IDG资本将成为IDG风险投资业务的控股股东。

IDG风险投资业务分支已经投资了中国一些大型互联网公司，例如百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)、携程网(CTRP.O)等。

该并购案相关公司称，交易已经获得美国外资审议委员会(CFIUS)批准，将在第一季完成。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐