中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
这是最新一宗中国投资者并购科技与媒体资产的案例。去年已经有电视节目制作公司Dick Clark Productions、用户满意度数据库公司J.D. Power and Associates等美国企业被中国投资者收入囊中。
此项并购交易条款并未披露。
路透此前报导IDG已展开深入洽谈，把自己出售给中国一家并购集团，希望交易价格在5亿至10亿美元之间。
中国泛海控股集团是一家总部在北京的综合企业，去年承诺以38亿美元收购美国险企Genworth Financial(GNW.N)的控股权。
并购之后，IDG总部仍将设在波士顿。
泛海控股将成为IDG运营业务的控股股东，IDG资本将持有少数股权。此外IDG资本将成为IDG风险投资业务的控股股东。
IDG风险投资业务分支已经投资了中国一些大型互联网公司，例如百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)、携程网(CTRP.O)等。
该并购案相关公司称，交易已经获得美国外资审议委员会(CFIUS)批准，将在第一季完成。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。