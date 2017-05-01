中国泛海控股重新提交申请 为收购Genworth获批争取时间

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial(GNW.N)的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
两家公司表示，之前提交给美国外资审议委员会(CFIUS)的申请已被撤回并重新提交。
公司声明称，交易完成的预定时间仍为2017年中期不变。
声明还表示，Genworth与中国泛海控股集团重新向CFIUS提交申请，再度触发了30天的政府机构评估期，并有可能进一步获得45天的调查期。
中国泛海控股集团是一家位于北京的控股集团，由中国商人卢志强创建。该公司于去年10月同意以27亿美元现金收购Genworth全部股权，还承诺注资11.2亿美元，以偿还Genworth将于2018年到期的债务和支付与其寿险业务相关的费用。
在此之前，中资企业对美国金融业展开一连串的投资行动，因中方希望以国内市场为基础实现多元化发展。不过并非所有这样的交易都能成功。
本月稍早，美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)宣布，由中国安邦保险集团收购该公司的协议宣告终止，这宗收购虽然获得了CFIUS的批准，但未能获得一些美国州级监管部门的批准。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。