中国泛海控股重新提交申请 为收购Genworth获批争取时间

路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial(GNW.N)的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。

两家公司表示，之前提交给美国外资审议委员会(CFIUS)的申请已被撤回并重新提交。

公司声明称，交易完成的预定时间仍为2017年中期不变。

声明还表示，Genworth与中国泛海控股集团重新向CFIUS提交申请，再度触发了30天的政府机构评估期，并有可能进一步获得45天的调查期。

中国泛海控股集团是一家位于北京的控股集团，由中国商人卢志强创建。该公司于去年10月同意以27亿美元现金收购Genworth全部股权，还承诺注资11.2亿美元，以偿还Genworth将于2018年到期的债务和支付与其寿险业务相关的费用。

在此之前，中资企业对美国金融业展开一连串的投资行动，因中方希望以国内市场为基础实现多元化发展。不过并非所有这样的交易都能成功。

本月稍早，美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)宣布，由中国安邦保险集团收购该公司的协议宣告终止，这宗收购虽然获得了CFIUS的批准，但未能获得一些美国州级监管部门的批准。(完)