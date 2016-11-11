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中国财经 | 2016年 11月 11日 星期五 16:48 BJT

中国10月社融规模增量8963亿元 较去年同期多3370亿--央行

路透上海11月11日 - 中国央行周五公布，10月社会融资规模增量为8,963亿元人民币，比去年同期多3,370亿元，但较9月增量1.72万亿元大幅下降近五成。

刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，1-10月社会融资规模增量累计为14.35万亿元，比去年同期多1.78万亿元；10月末社会融资规模存量为152.41万亿元，同比增长12.7%。

数据并显示，10月对实体经济发放的人民币贷款增加6,010亿元，同比多增437亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少335亿元，同比少减982亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn

(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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