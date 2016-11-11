中国10月社融规模增量8963亿元 较去年同期多3370亿--央行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月11日 - 中国央行周五公布，10月社会融资规模增量为8,963亿元人民币，比去年同期多3,370亿元，但较9月增量1.72万亿元大幅下降近五成。
刊登在央行网站的新闻稿并称，初步统计，1-10月社会融资规模增量累计为14.35万亿元，比去年同期多1.78万亿元；10月末社会融资规模存量为152.41万亿元，同比增长12.7%。
数据并显示，10月对实体经济发放的人民币贷款增加6,010亿元，同比多增437亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少335亿元，同比少减982亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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