中国CPI维持低位通胀压力温和 PPI短期内“转正”无望 （更新版）

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路透北京11月10日 - 中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅符合预期，且连续第二个月处在2%下方，通胀压力温和为货币政策放松留出更多空间。分析人士预计，央行会继续采取多种手段维持市场流动性整体宽松，引导利率下行，但年内降息或降准几率不大。

与此同时，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比已在逾两年半的时间里持续为负，一方面是受国家大宗商品价格下跌的影响，但另一方面也与国内产能严重过剩密不可分，短期内PPI转正难期。

“总需求不强、油价下跌和天气暖和是CPI同比涨幅仍保持平稳的原因，”民生证券宏观研究团队点评称，未来随着稳增长加速、房地产销售转暖和低端劳动力供给长周期收缩，今年四季度和明年一季度会有所回升，但涨幅依然可控，预计明年4月为CPI同比阶段性高点。

而房地产投资持续回落是PPI降幅扩大的主因。民生证券认为，经济增长方式的转变对工业品的需求将长周期回落，在产能过剩缓慢出清的背景下，未来的PPI同比将长周期负增长。

“CPI未来将有所回升，原因是食品（猪肉）和非食品（低端劳动力）供给收缩，总需求将有所回暖，再加上央行强调目前物价绝对水平仍很高，因此目前的低通胀不会触发全面的货币宽松，预计央行仍将以定向宽松为主，”该券商称。

中国国家统计局周一公布，10月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降2.2%；路透调查预估中值分别为上涨1.6%和下降2.0%。这是CPI同比涨幅连续第二个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。

统计局数据并显示，10月CPI中的食品价格同比上涨2.5%，非食品价格同比上涨1.2%。从环比来看，10月CPI持平，PPI下降0.4%。1-10月CPI则同比上涨2.1%，远低于3.5%的全年控制目标；1-10月PPI同比下降1.7%。

中国CPI和PPI图表 link.reuters.com/quj43w

**通胀无忧**

“CPI跟预期一致，表明通胀无忧，物价明年可能在2%上下波动；明年4月由于基数因素可能会比较高，但也没什么压力，”申银万国首席宏观分析师李慧勇称。

他认为，PPI低于预期，主因经济形势不好、美元走强超出预期，导致PPI涨不动，全年估计是-1.6%到-1.5%的水平，明年可能也差不多如此。

中国央行日前在三季度货币政策执行报告中指出，受供给面变化，劳动力、服务业价格存在潜在上行压力等因素影响，物价对需求扩张仍是比较敏感的；还应注意到的是，经过前期较快上涨，物价绝对水平不低，不少国内商品价格已高于外部，居民对物价的感受仍较强，物价预期还不很稳定。

“在软约束和结构性矛盾较为突出的环境下，货币政策的作用和传导也会受到影响，需要兼顾和应对的矛盾更多，既要促进经济平稳运行，也要防止过度‘放水’固化结构扭曲、推升通胀和债务水平，”央行称。

央行并表示，未来将继续实施稳健的货币政策，保持定力、主动作为，根据经济基本面变化适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

中国国家统计局定于周四（13日）公布10月工业、投资和消费数据。路透访问分析师预估中值显示，10月工业料同比增长8%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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