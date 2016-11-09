中国10月CPI和PPI“双升”短期通胀存上行风险 但不足以掣肘货币政策（更新版）

（新增更多细节与评论）

路透北京11月9日 - 基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。

分析人士普遍认为，物价虽然上行但有望保持相对稳定，现阶段货币政策主要侧重于防风险抑泡沫，预计货币环境将保持稳健和中性适度。

“四季度CPI涨幅不会明显扩大，大体稳定在2%左右，预计明年CPI总体涨幅应低于今年，且全年波动相对平稳，不会对货币政策造成明显干扰。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示。

他指出，CPI涨幅扩大主因季节因素导致食品价格上涨，特别是蔬菜和鲜果同比涨幅较大；PPI大幅回升，主因煤炭等上游工业品价格涨幅明显，受低基数影响，未来半年左右PPI涨幅料进一步扩大，有利于稳定上游工业企业的开工和盈利。

中国国家统计局周三公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，与路透调查预估中值相符，并创今年4月来新高。10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨1.2%，高于路透调查预估中值0.8%，并创2011年12月以来新高。

其中，食品价格同比上涨3.7%，涨幅比上月扩大0.5个百分点；非食品价格同比上涨1.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，CPI同比涨幅扩大主要原因是去年同期对比基数相对偏低以及食品价格同比涨幅扩大；而PPI同比涨幅扩大至1.2%，主要是受煤炭采选、黑色金属和有色金属冶炼和压延加工、石油加工业、油气开采等五个行业价格同比涨幅较大所致。

其中，煤炭采选和黑金冶压价格同比分别上涨15.4%和13.1%。据测算，上述五大主要行业合计影响PPI同比上涨约1.4个百分点，是带动PPI同比上涨的主要因素。

中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2fBvavs

招商证券宏观分析师闫玲预计，通胀将持续上涨至明年1月。由于去年同期至今年一季度国际大宗商品价格大幅下挫，这导致同期基数较低。国内经济需求稳定，且2017年的春节在1月份，较2016年提前，春节效应也将会支撑通胀持续上行。

“CPI、PPI双双上行，货币政策空间受限，但通胀的涨幅相对温和，预计货币政策延续当前的基调。”她表示。

金融市场对中国通胀数据反应不大，更关注即将出炉的美国总统大选结果。目前总统大选正进行点票，共和党候选人特朗普暂时领先，市场预计特朗普竞选成功后美国经济政策会有较大变化，导致避险情绪陡然升温。

北京时间下午13:03，中国股市沪综指.SSEC午盘盘初下跌1.46%，人民币兑美元即期最新6.7579元人民币；美元在亚洲交易时段兑主要货币转跌，兑日元一度大跌逾2%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数转为下跌1.5%，日经指数.N225下挫2.2%。

**货币政策料保持稳健**

尽管物价短期将延续回升态势，分析师指出，由于整体通胀仍很温和，短期并不会对货币政策构成掣肘，政策重心仍在抑制资产泡沫和防范风险上。

中信建投证券宏观研究团队表示，未来政策方面不会有太大变化。物价水平仍然可控，CPI离3%仍有距离；PPI未来仍有涨幅，消除通缩风险，但通胀风险也不大。因此不需要货币政策控制物价，不过，目前物价水平可能进一步上涨，不适宜采取进一步宽松的货币政策。

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

央行提及物价时表示，国内经济运行近期出现一定回稳态势，前期出现的房价较快上涨仍有可能逐步传导，在这样的大环境下，消费物价涨幅有望保持相对稳定，并略有上行压力；9月PPI转为正增长和国际大宗商品价格回升、国内去库存去产能的推动有关，亦与房地产和基建拉动相关行业回暖等需求面变化有关，短期看PPI仍有继续上行可能。

统计局新闻稿显示，环比来看，10月食品价格环比下降1%，非食品价格上涨0.1%。其中，蛋、猪肉、鲜果鲜菜等食品价格环比纷纷下降，合计影响CPI环比降0.18个百分点；但部分能源和服务价格环比均现上涨。

PPI方面，环比价格上涨的行业个数增加至27个，较上月增加两个。据国家统计局测算，在10月1.2%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.1个百分点，新涨价因素约为2.3个百分点。

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸称，基数走低叠加商品价格回升，四季度通胀短期反弹。昨日央行报告中亦提到物价的上行压力，且强调要抑泡沫、防风险，还指出降准的制约较多。再加上美国加息窗口渐进，人民币持续承压，预计短期内货币政策难以宽松，流动性或将趋紧。

不过，申万宏源首席宏观分析师李慧勇观点有些不同，他认为目前通缩的风险并没有完全消除。考虑美日欧等经济增长率比中国低得多的国家的通胀目标都是2%，中国物价还是偏低，仍要保持政策连贯性，巩固防通缩的成果。

“为了维持6.5%的（经济）增长，明年需要继续保持M2增速在13%左右，赤字率适度扩大，比如从今年的3%扩大到4%左右。”他说，“非常规货币政策取决于年底和年初资金跨境流动的情况，假如连续2-3个月的月均外汇储备下降超过1,000亿美元，不排除降准的可能。”

中国央行昨日在货币政策执行报告中并表示，针对2016年以来外汇占款下降形成的流动性缺口，考虑到准备金工具信号意义较强，受制约较多，故更多借助公开市场操作和中期借贷工具提供流动性，保持了流动性合理适度和利率水平的基本稳定；未来将继续密切关注流动性形势和市场环境变化，进一步完善公开市场操作机制，丰富操作工具和期限品种。（完）