中国10月宏观数据四平八稳 预示四季度经济无意外

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 10月工业增速略超预期，投资消费持稳
* CPI处于缓慢上升通道，通胀前景可控
* 经济周期性企稳态势料在年内延续
* 经济平稳运行利于政府推动改革
作者 宿泱韫/李文科
路透北京11月9日 -中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。
这也预示，四季度经济前景不太可能出现大幅波动，而稳定的宏观环境，无疑是中央推行结构改革和经济转型的利好因素。
“数据整体还是好消息，没有继续出现波动，”首创证券研究所副所长王剑辉点评道，“表示经济周期性企稳得到初步印证，年内将沿着这个方向，增长速度的变化幅度不大。”他对四季度经济增速预估在7.7-7.8%。
国家统计局公布，10月规模以上工业增加值同比增长10.3%，高于前值和路透调查预估中值10%，且已连续三个月持于10%以上；消费和固定资产投资增速分别13.3%和20.1%，接近或持平于前值和路透预估。
稍早的通胀数据也几乎与市场预期吻合，10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，略高于前值，但低于路透调查预估中值3.3%；10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.5%，路透预估中值为下降1.4%。
“总体的特点是比较稳定，企稳，至少今年保增长的任务是没问题的，”招商证券宏观研究主管谢亚轩表示，他分析称，投资和消费稳，说明前一阶段稳增长措施起作用，也说明经济有其自身的活力。而工业略超预期，或与用电量数据偏强有关。
浙商证券宏观分析师郭磊则表示，10月数据表现不错，验证其观点：在库存周期底部位置，经济向上弹性大于向下弹性，即向下余地不大。由于上午公布的通胀数据也处于预期下限，这意味着经济回落风险和政策转向风险同时缓和，短期内宏观面风险溢价将有所下降。
此前公布的采购经理人指数(PMI)和外贸数据均向好，尤其是外需的改善，确认了市场对年内经济持稳的信心。
欲览中国工业数据图表，请点击 r.reuters.com/bev54v
通胀数据图表，请点击 r.reuters.com/wav54v
**通胀微升但压力可控**
周六上午公布的中国10月CPI同比涨幅创下八个月高位，保持缓慢上升通道，同时PPI连续20个月下跌、也与当前内需温和复苏的基本面相吻合，分析人士均认为年内通胀仍然可控。
“CPI和PPI，基本符合预期，跟上月大致持平。”首创证券研究所副所长王剑辉表示，“目前的物价水平反应正常的价格走势--需求回升带动物价上涨，且通胀上涨步伐在加快。”
他预计，到年底价格回升幅度会略大，但完成3.5%的全年通胀目标没问题，货币政策延续目前的步调。而未来两三个季度的通胀水平中枢估计在3%左右，且进入明年1-2月，经济有回落和反复的风险，价格上涨不是持续的。
交通银行金融研究中心高级研究员唐建伟亦表示数据符合预期，食品价格平稳，新涨价因素不明显，同比涨幅上升主要受翘尾因素影响。他预计CPI四季度都维持在3%的水平，全年在2.6-2.7%，年内通胀没有太大的问题。
“从四季度开始，年内通胀已经走出上行态势，明年上半年还是会处在上升阶段，但我们判断明年物价上涨不会失控。”对此他的理由是，未来猪肉供应不会短缺，猪肉价格不具备大幅上升的空间；总需求难有大改善，需求拉动因素不明显；而且货币政策总体稳健，流动性紧平衡。
CPI已连续两月持于3%上方，但年初所定的3.5%的通胀目标，今年应能轻松完成，通胀短期内尚不会左右当前政策立场。
**经济持稳利于改革**
10月宏观数据全面持稳，有助于缓解市场部分人士对三季度反弹能否持续的担忧，也能为中国经济转型创造有利环境。
分析人士指出，通胀还不足以让央行调整目前的货币政策基调，而工业、投资和消费持稳，也意味着本轮补库存仍在发挥作用。
“稳定对经济转型来说是好事，”首创证券的王剑辉表示，他称经济转型会导致减速，中国一二季度已经减速了，三四季度出现企稳，一方面是季节性需求回升，也说明结构调整的最坏的时候已经过去。
在货币政策方面，他认为临近年底，货币政策短期操作在年底会多一些，中长期政策不会大变，未来三个季度不会出现方向性的转变。央行最新货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。
中国共产党十八届三中全会今日开始在北京召开，会议将全面部署深化改革方案，因而广受关注。(完)
(审校 黄凯)
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