中国10月宏观数据四平八稳 预示四季度经济无意外

* 10月工业增速略超预期，投资消费持稳

* CPI处于缓慢上升通道，通胀前景可控

* 经济周期性企稳态势料在年内延续

* 经济平稳运行利于政府推动改革

作者 宿泱韫/李文科

路透北京11月9日 -中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。

这也预示，四季度经济前景不太可能出现大幅波动，而稳定的宏观环境，无疑是中央推行结构改革和经济转型的利好因素。

“数据整体还是好消息，没有继续出现波动，”首创证券研究所副所长王剑辉点评道，“表示经济周期性企稳得到初步印证，年内将沿着这个方向，增长速度的变化幅度不大。”他对四季度经济增速预估在7.7-7.8%。

国家统计局公布，10月规模以上工业增加值同比增长10.3%，高于前值和路透调查预估中值10%，且已连续三个月持于10%以上；消费和固定资产投资增速分别13.3%和20.1%，接近或持平于前值和路透预估。

稍早的通胀数据也几乎与市场预期吻合，10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，略高于前值，但低于路透调查预估中值3.3%；10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.5%，路透预估中值为下降1.4%。

“总体的特点是比较稳定，企稳，至少今年保增长的任务是没问题的，”招商证券宏观研究主管谢亚轩表示，他分析称，投资和消费稳，说明前一阶段稳增长措施起作用，也说明经济有其自身的活力。而工业略超预期，或与用电量数据偏强有关。

浙商证券宏观分析师郭磊则表示，10月数据表现不错，验证其观点：在库存周期底部位置，经济向上弹性大于向下弹性，即向下余地不大。由于上午公布的通胀数据也处于预期下限，这意味着经济回落风险和政策转向风险同时缓和，短期内宏观面风险溢价将有所下降。

此前公布的采购经理人指数(PMI)和外贸数据均向好，尤其是外需的改善，确认了市场对年内经济持稳的信心。

欲览中国工业数据图表，请点击 r.reuters.com/bev54v

通胀数据图表，请点击 r.reuters.com/wav54v

**通胀微升但压力可控**

周六上午公布的中国10月CPI同比涨幅创下八个月高位，保持缓慢上升通道，同时PPI连续20个月下跌、也与当前内需温和复苏的基本面相吻合，分析人士均认为年内通胀仍然可控。

“CPI和PPI，基本符合预期，跟上月大致持平。”首创证券研究所副所长王剑辉表示，“目前的物价水平反应正常的价格走势--需求回升带动物价上涨，且通胀上涨步伐在加快。”

他预计，到年底价格回升幅度会略大，但完成3.5%的全年通胀目标没问题，货币政策延续目前的步调。而未来两三个季度的通胀水平中枢估计在3%左右，且进入明年1-2月，经济有回落和反复的风险，价格上涨不是持续的。

交通银行金融研究中心高级研究员唐建伟亦表示数据符合预期，食品价格平稳，新涨价因素不明显，同比涨幅上升主要受翘尾因素影响。他预计CPI四季度都维持在3%的水平，全年在2.6-2.7%，年内通胀没有太大的问题。

“从四季度开始，年内通胀已经走出上行态势，明年上半年还是会处在上升阶段，但我们判断明年物价上涨不会失控。”对此他的理由是，未来猪肉供应不会短缺，猪肉价格不具备大幅上升的空间；总需求难有大改善，需求拉动因素不明显；而且货币政策总体稳健，流动性紧平衡。

CPI已连续两月持于3%上方，但年初所定的3.5%的通胀目标，今年应能轻松完成，通胀短期内尚不会左右当前政策立场。

**经济持稳利于改革**

10月宏观数据全面持稳，有助于缓解市场部分人士对三季度反弹能否持续的担忧，也能为中国经济转型创造有利环境。

分析人士指出，通胀还不足以让央行调整目前的货币政策基调，而工业、投资和消费持稳，也意味着本轮补库存仍在发挥作用。

“稳定对经济转型来说是好事，”首创证券的王剑辉表示，他称经济转型会导致减速，中国一二季度已经减速了，三四季度出现企稳，一方面是季节性需求回升，也说明结构调整的最坏的时候已经过去。

在货币政策方面，他认为临近年底，货币政策短期操作在年底会多一些，中长期政策不会大变，未来三个季度不会出现方向性的转变。央行最新货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

中国共产党十八届三中全会今日开始在北京召开，会议将全面部署深化改革方案，因而广受关注。(完)

(审校 黄凯)

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