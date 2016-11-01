10月中国官方制造业PMI升至51.2 创逾两年最高位--国家统计局

路透北京11月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值50.4，并创下2014年7月来最高，当时为51.7；上月为50.4。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据称，受生产和市场需求回暖，扩张有所加快；但企业生产经营中仍面临一定困难，反映资金紧张、市场需求不足的企业比例仍超过四成，尤其是中、小型企业反映资金紧张的状况还有所加剧。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月

51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）