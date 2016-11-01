10月中国官方制造业PMI升至51.2 创逾两年最高位--国家统计局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值50.4，并创下2014年7月来最高，当时为51.7；上月为50.4。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据称，受生产和市场需求回暖，扩张有所加快；但企业生产经营中仍面临一定困难，反映资金紧张、市场需求不足的企业比例仍超过四成，尤其是中、小型企业反映资金紧张的状况还有所加剧。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月
51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 李子木; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。