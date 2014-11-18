中国10月FDI同比升1.3% 制造业利用外资比重下降（更新版）

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路透北京11月18日 - 中国商务部周二称，10月实际使用外资(FDI)85.3亿美元，同比上升1.3%，而中国制造业利用外资的整体比重都在进一步下降，美国或者日本要扩大对华投资，今后主要的领域应该转向服务业。

中国商务部发言人沈丹阳周二在发布会上称，中国制造业现在产能过剩，面临着结构调整、转型升级方面的压力，制造业利用外资比重在下降，但服务业在上升。

“无论是国内的民营企业、国有企业还是外资企业都同样面临一些压力，现在都有一些调整转型的措施，也都在寻找一些新的机会...因此，无论是美国还是其他的国家，包括日本这样的地区，要扩大对华投资，今后主要的领域应该转向服务业。”沈丹阳指出。

当问及香港“占领中环”行动对香港经济的影响，他表示，所谓的“占中”行动对香港经济的负面影响，即便不是在短期内显现，也会在今后一个时期显现。

商务部新闻稿还公布称，1-10月实际使用外资958.8亿美元，同比下降1.2%。1-10月对外非金融类直接投资818.8亿美元，同比增长17.8%；10月对外非金融类直接投资69.2亿美元，同比下降12.2%。

**内贸成经济增长第一驱动力**

沈丹阳表示，当前中国经济“三期叠加”，下行的压力加大。在投资和出口下行或者增速回落的情况下，内贸流通等服务业一直呈现稳定发展的态势，特别是社会消费品零售总额增速一直保持在10%以上的较快增长区间，发挥了“稳定器”的关键作用。

据商务部研究院等一些研究机构的测算，到2013年底，中国内贸流通就业人数已经超过1.4亿人，成为吸纳就业的重要领域，其实所有服务业中吸纳就业的就是内贸流通领域。从税收贡献来看，2013年流通业创造的税收收入已经达到了1.1万亿元，占全国税收总额的比重达到16%。

他称，内贸流通的发展对保障和扩大消费发挥了重要作用。2013年最终消费对经济增长的贡献力已经提高到50%，成为中国经济增长的第一驱动力。所以国务院出台促进内贸的51号文，因为无论对扩大消费还是引导生产，无论对改善民生还是拉动经济增长，内贸流通都可以发挥更加重要的作用。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:

2014年 金额 同比

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）

(发稿 沈燕/乔艳红；撰写 李文科; 审校 黄凯/林高丽)

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