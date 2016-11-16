中国10月银行结售汇逆差环比猛降近五成 跨境资金流出压力略缓（更新版）

2010年9月21日，合肥一家银行的职员在清点人民币旁的美元纸币。 REUTERS/Stringer

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路透北京11月16日 - 尽管10月人民币启动一波贬值行情，但中国10月银行结售汇逆差规模环比收窄近五成，当月银行代客涉外收付款逆差规模环比收窄近七成，显示跨境资金流出压力有所缓解。

针对10月结售汇逆差规模超预期大幅收窄，国家外管局刊登新闻发言人解读指出，10月一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，包括市场主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降；境外机构继续增加对境内债券市场的投资等。

外管局周三公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，为连续16个月逆差，但较上月逆差284亿美元收窄48.59%；当月境内银行代客涉外收付款逆差141亿美元，亦为连续第16个月出现逆差，环比下降69%。

“（中国）经济基本面优势也会日益突出，有助于更好地抵御外部冲击，维护我国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局。”外管局新闻发言人指出。

外管局数据显示，整个1-10月，银行累计结售汇逆差2,580亿美元，境内银行累计代客涉外收付款逆差2,684亿美元。

一中资行外汇交易主管表示，整个结售汇的形势要看对一篮子，尽管人民币对美元贬值1.5%，但是对一篮子基本是平稳的。

当被问及11月人民币汇率大跳水情形下的跨境资金流动情况，上述外汇交易主管则指出，“11月很难讲，我们自己本来预计10月结售汇逆差要扩大的，但实际上收窄了，我们也不知道是什么原因，可能我们所处的小环境观察不到全局。”

数据显示，10月人民币兑美元当月贬值1.5%，但进入11月之后又因为强势美元而加速贬值，尤其是特朗普当选美国总统之后，美元强势上攻令人民币汇率在11月至今已经贬值近1.4%。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)