中国10月公募基金规模缩至8.74万亿 首次被私募认缴规模超越

路透上海11月24日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，10月底境内共有基金管理公司107家，获公募基金管理资格的证券公司或券商资管子公司共12家，保险资管公司一家，管理公募基金资产合计8.74万亿元人民币，规模较9月底的8.83万亿有所下降，也首次被私募基金认缴规模超越。

截至10月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人1.73万家。已备案私募基金4.23万只，认缴规模9.13万亿元，实缴规模7.26万亿元。

21世纪经济报导周四报导，在9万亿的私募管理规模中，有相当一部分来自于融资类私募产品的贡献，其中一些产品同银行理财、券商资管、信托计划等产品存在相互嵌套关系，带来一定程度的规模虚增。

报导并称，另一方面，去年下半年以来银行体系的资产荒所催生的委外热，也让私募基金的管理能力在银行资金的支持下得以发挥；部分股份行人士表示，委外业务并非仅针对持牌机构，而部分进入银行白名单的私募管理人也能成为其合作对象。

公募基金结构上，10月末封闭式基金规模为4,839亿元，较9月末的4,362亿元增约一成；期末开放式基金规模为82,569.78亿元，9月末为83,969.40亿元，其中货币基金为当月主要减项。(完)

参看详细数据，请点选中国证券投资基金业协会网站

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