中国10月工业企业利润同比增速加快至9.8% 1-10月增8.6%--统计局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月27日 - 中国国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。
统计局网站刊登新闻稿称，1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额52,567.7亿元，同比增长8.6%，增速比1-9月加快0.2个百分点。
国家统计局工业司何平博士解读，10月利润增长有所加快，企业效益向好态势进一步稳固，供给侧结构性改革成效继续显现，销售加快，价格上涨，致利润增速回升。
但他也提到，10月工业利润增速虽然稳中有升，但利润增长结构不尽合理，传统原材料制造业利润增长较快，对整个工业利润增长作用较大，而高技术制造业和装备制造业利润增速却有所放缓。此外，利润增长动力也过多依赖于价格的上涨，“工业企业尚需多练内功，以提质促增效。”
数据显示，1-10月，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，12个减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.1倍，农副食品加工业增长7.2%，纺织业增长4.3%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长2.3倍。
化学原料和化学制品制造业增长13.9%，非金属矿物制品业增长9.8%，黑色金属冶炼和压延加工业增长3.1倍，有色金属冶炼和压延加工业增长35.9%，通用设备制造业增长0.2%，专用设备制造业增长1.4%，汽车制造业增长13.9%。
电气机械和器材制造业增长12.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.6%，电力、热力生产和供应业下降8.1%，石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
2016年1-10月 8.6 10月 9.8
1-9月 8.4 9月 7.7
1-8月 8.4 8月 19.5
1-7月 6.9 7月 11.0
1-6月 6.2 6月 5.1
1-5月 6.4 5月 3.7
1-4月 6.5 4月 4.2
1-3月 7.4 3月 11.1
1-2月 4.8 1-2月 4.8
2015年全年 -2.3 12月 -4.7
1-11月 -1.9 11月 -1.4
1-10月 -2.0 10月 -4.6
1-9月 -1.7 9月 -0.1
1-8月 -1.9 8月 -8.8
1-7月 -1 7月 -2.9
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6 （完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here
(发稿 沈燕；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。