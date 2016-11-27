中国10月工业企业利润同比增速加快至9.8% 1-10月增8.6%--统计局

路透北京11月27日 - 中国国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。

统计局网站刊登新闻稿称，1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额52,567.7亿元，同比增长8.6%，增速比1-9月加快0.2个百分点。

国家统计局工业司何平博士解读，10月利润增长有所加快，企业效益向好态势进一步稳固，供给侧结构性改革成效继续显现，销售加快，价格上涨，致利润增速回升。

但他也提到，10月工业利润增速虽然稳中有升，但利润增长结构不尽合理，传统原材料制造业利润增长较快，对整个工业利润增长作用较大，而高技术制造业和装备制造业利润增速却有所放缓。此外，利润增长动力也过多依赖于价格的上涨，“工业企业尚需多练内功，以提质促增效。”

数据显示，1-10月，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，12个减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.1倍，农副食品加工业增长7.2%，纺织业增长4.3%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长2.3倍。

化学原料和化学制品制造业增长13.9%，非金属矿物制品业增长9.8%，黑色金属冶炼和压延加工业增长3.1倍，有色金属冶炼和压延加工业增长35.9%，通用设备制造业增长0.2%，专用设备制造业增长1.4%，汽车制造业增长13.9%。

电气机械和器材制造业增长12.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.6%，电力、热力生产和供应业下降8.1%，石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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