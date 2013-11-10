中国10月通胀微升至八个月高位 货币政策料仍以静制动

* 10月CPI涨幅微升至3.2%，为八个月高位

* PPI同比连续20个月下跌，环比持平

* 通胀存上行压力但可控

* 对年内货币政策基调尚无影响

路透北京11月9日 -中国10月CPI同比涨幅创下八个月高位，保持缓慢上升通道，同时PPI连续20个月下跌、也与当前内需温和复苏的基本面相吻合。分析人士预计年内通胀仍然可控，货币政策将延续不放松也不收紧的基调。

中国国家统计局周六公布,10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，略高于前值，但低于路透调查预估中值3.3%；10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.5%，路透预估中值为下降1.4%。

“CPI和PPI，基本符合预期，跟上月大致持平。”首创证券研究所副所长王剑辉表示，“目前的物价水平反应正常的价格走势--需求回升带动物价上涨，且通胀上涨步伐在加快。”

他预计，到年底价格回升幅度会略大，但完成3.5%的全年通胀目标没问题，货币政策延续目前的步调。而未来两三个季度的通胀水平中枢估计在3%左右，且进入明年1-2月，经济有回落和反复的风险，价格上涨不是持续的。

从10月的环比数据看，CPI涨幅仅在0.1%，其中食品价格环比下降0.4%，非食品价格则上涨0.3%，七大类非食品价格五涨一降一平。从分类数据看，旅游和服装价格环比上涨相对要多一些，涨幅分别为4.9%和1.1%。

交通银行金融研究中心高级研究员唐建伟亦表示数据符合预期，食品价格平稳，新涨价因素不明显，同比涨幅上升主要受翘尾因素影响。他预计CPI四季度都维持在3%的水平，全年在2.6-2.7%，年内通胀没有太大的问题。

“从四季度开始，年内通胀已经走出上行态势，明年上半年还是会处在上升阶段，但我们判断明年物价上涨不会失控。”对此他的理由是，未来猪肉供应不会短缺，猪肉价格不具备大幅上升的空间；总需求难有大改善，需求拉动因素不明显；而且货币政策总体稳健，流动性紧平衡。

欲览CPI和PPI图表，请点击链接 r.reuters.com/wav54v

**货币政策基调延续**

尽管通胀有所抬头，但分析人士多认为，通胀还不足以让央行调整目前的货币政策基调，央行最新货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

“对货币政策的看法就是，央行不放松不收紧的基调不会打破，通胀的担心始终存在。”招商证券研究中心宏观研究主管谢亚轩点评10月通胀数据时表示，他认为从现在趋势看，11月CPI肯定比10月要高，但不见得超过3.5%，不用担心有更紧的政策信号。

交通银行的唐建伟也指出，在这轮结构调整过程中，由于总需求回落，预计不会出现持续高通胀。货币政策不应花太多精力把通胀作为头等敌人对待，还是要为结构调整和经济增长提供一定政策空间。

中国新领导层强调有质量的经济增长，国务院总理李克强稍早讲话称，面对经济下行的压力，中国坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，根据形势变化，采取有效的、有针对性的措施，努力释放改革的巨大红利。而广受瞩目的中国共产党十八届三中全会今日起召开。

PPI方面，10月出厂价格环比持平，购进价格环比上涨0.1%，总体较平稳，分析师多认为PPI延续之前降幅收窄之势，但年内转正希望不大。

交通银行唐建伟表示，PPI走势与与当前基本面是吻合的，因为当前需求回升温和，产能过剩没有得到根本解除，近期大宗商品价格也是有波动，预计PPI全年负增长，三季度开始有改善的趋势，明年会进一步改善至转正。（完）

(发稿 宿泱韫/李文科; 审校 黄凯)

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