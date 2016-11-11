中国10月信贷数据大体符合预期 货币政策侧重防风险抑泡沫（更新版）

路透北京11月11日 - 中国10月信贷数据基本符合预期，其中季节性因素导致新增贷款环比接近腰斩，但住户中长期贷款占比仍高，主因房地产调控效应有时滞性。鉴于未来防风险抑泡沫在货币政策考量中的重要性提升，预计政策基调仍将保持稳健中性。

分析人士称，资产泡沫和汇率双重因素制约货币政策难以进一步宽松，结合央行货币政策执行报告中的表态，预计央行仍将在中性适度的基础上，灵活运用公开市场和MLF（中期借贷便利）等工具调节流动性。

国务院发展研究中心金融研究所的王洋表示，第四季属于放贷淡季，贷款下降属于正常现象；从10月数据来看，居民个贷维持高位，但随着调控可能后续会缓降。

方正证券宏观分析师杨为敩亦称，10月新增贷款环比大降有季节性因素，国庆长假让很多贷款提前到9月审批；但即使贷款脱离季节性，下降也并不夸张。

“从贷款结构来说，房贷仍占大头。居民在商品房上加杠杆的情绪仍然比较高，但9月份居民加杠杆的速度在下行，叠加10月以后的限购，居民中长期贷款会慢慢下调。”他说。

中国央行周五公布，10月新增人民币贷款6,513亿元，稍低于此前路透7,000亿元的调查中值，其中住户部门中长期贷款增加4,891亿元；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，稍高于路透调查中值11.4%。

中国国内投行--中金公司点评指出，整体数据来看基本符合市场预期，贷款需求仍集中在房贷，而房地产调控加上监管对金融杠杆调控趋紧，表外融资也相对疲弱；往前看，随着地产调控的政策逐步实施，未来贷款和社融的增长还会有所放缓。

“向前看商品房销售已逐步放缓，未来居民按揭贷款可能明显回落，加上企业融资需求仍然疲软，以及监管机构对地产、非标和票据监管趋严，社会融资面临较大的回落风险。”中金称。

中国央行并公布，10月社会融资规模增量为8,963亿元人民币，比去年同期多3,370亿元，但较9月增量1.72万亿元大幅下降近五成。

**防风险、抑泡沫**

中国央行本周发布的三季度货币政策报告强调要抑制资产泡沫和防范金融风险，并认为准备金工具信号意义较强；随着美国加息窗口渐近，人民币汇率持续承压，短期内货币政策难以进一步宽松。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，目前稳增长压力不大，而抑制资产泡沫的重要性有所提升，预计央行货币政策基调不会有大的变化；不过在美国大选结束后，人民币汇率将是一个非常重要的关注点。

“如果未来外汇占款流失过快，可能对资金面会产生较大扰动。出于抑制资产泡沫考虑，央行预计还是会以MLF加公开市场操作等组合工具予以对冲为主，而非降准。”他说。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩亦提到，整体政策目标已经转向去泡沫，人民币贬值也是去泡沫的重要手段之一，“预计未来的政策组合是整体货币宽松但严格控房贷，降准降息年内无望。”

中国央行三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。分析人士普遍认为，物价虽然上行但有望保持相对稳定，现阶段货币政策主要侧重于防风险抑泡沫，预计货币环境将保持稳健和中性适度。（完）