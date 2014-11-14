中国10月末M2增速创七个月新低 供给及需求端均欠活力

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路透上海11月14日 - 中国10月金融数据全面低于预期，其中广义货币供应量(M2)增速更创七个月新低。在央行祭出一系列定向宽松政策后，金融数据仍疲弱，显示在经济不振的大环境下，银行惜贷，整体融资需求亦不旺。

分析人士指出，央行仍致力于降低实体经济融资成本，但在现有定向宽松政策框架内，政策效果似相对有限，未来若经济面临进一步下行风险，降准降息等全面宽松恐不得不出山。

“比预期的更差一些，现在的问题是供需两方面都有，要钱的人（银行）不给，...银行不愿意放钱，这可能是个更大的问题，不是说想放松就能降低融资成本的，”澳新银行中国经济师周浩称。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红谈到，之前政策尚未看见明显效果，房贷政策放松以后，个人中长期贷款并未见明显增长，居民短期贷款增长不多，显示消费动力不强，M2增速较低，社融以贷款为主，信托贷款和承兑汇票均减少，非标途径仍被堵杀，社会融资成本的降低，通过企业债券融资较多或可见一斑。

央行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%。

央行并公布，10月社会融资规模为6,627亿元人民币，比上年同期减少2,018亿元；10月人民币贷款在社会融资规模中占比续升至82.7%，上月则为81.6%。

周浩认为，央行主要的工作还是要降低融资成本，通过结构性调整还是很难降下来，接下来总量需要再扩张，可能需要降准，先要有钱，融资成本才有降低的基础；而目前来看，还看不到降息的可能性。

中信建投证券宏观分析师王洋指出，其中M2增速明显降低，说明货币供应不足，存在通缩风险；结合之前的经济数据，觉得整体货币政策需要一个实质放松，比如说降息和降准。

他表示，因为坏账率的提高，令银行惜贷情绪比较严重，如果不给出一个稳定经济增长的明确信号，实体经济很难尽快受益，不过就时间点来看，今年年内可能性仍不大。

中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

欲浏览中国9月金融数据图表，请点击：link.reuters.com/ket43w

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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