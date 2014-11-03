10月官方PMI下滑 预示中国经济基本面将维持弱势--中信证券

路透上海11月3日 - 中国中信证券(600030.SS)最新债券市场周报认为，10月PMI数据显示，目前经济供给和需求端均处于弱势。近来房地产销售有所回暖，而政策层也宣布了旨在推动消费增长的多项措施，但对经济的提振效果尚待观察。

在外生流动性低迷的情况下，宽松政策可能还将维持，而具体到政策选择上可能仍将以定向为主。

对于债券市场来说，经济疲软及温和的通胀水平使得市场面临的风险较小，宽松政策的跟进则将打开收益率进一步下行的空间，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**经济增速低位徘徊**

10月份中采PMI较上月小幅下滑0.3个百分点至50.8，季调后的指数也下滑约0.4个百分点，自7月份以来中采PMI呈持续下降的趋势；10月份汇丰PMI初值与8-9月份50.2的水平持平，但是季调后的数据较上月大幅回落1.1个百分点，显示制造业的景气度在持续下滑。

从中采PMI的细项数据来看，除了就业指数小幅回升，主要的分项指数都在下降。其中，新订单指数和新出口订单指数分别下降0.6和0.3个百分点，显示10月份内需和外需都出现了下滑。

另一方面，10月份中采PMI购进价格指数较上月回落2.3个百分点至45.1，基本与年初3月份的低位持平，显示企业去库存的意愿增强，以此推断10月份PPI环比跌幅将进一步扩大，同比跌幅有落至年内低位的风险。

整体来看，中采和汇丰PMI显示三季度以来内需疲弱的状况没有改观，结合低迷的投资增速以及工业产品价格，我们仍维持此前的判断，即谨慎看待9月份工业增速的反弹，预计短期内工业增速将进入8%的新常态。

**CPI持续低迷**

国庆之后食品价格出现季节性下跌，预计10月份食品价格环比为-0.3%。

从月度数据来看，10月份商务部统计的食用农产品价格累计上涨0%，农业部统计的农产品价格环比下跌2.3%，统计局公布的50个城市主要价格环比下跌0.3%，高频数据的跌幅基本符合季节性下跌规律。

从非食品来看，10月份购进价格指数进一步回落，预计非食品价格难以明显反弹，以历史均值0.3%估算非食品价格涨幅，预计10月份CPI同比在1.7%附近。(完)

(整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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