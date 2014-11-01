10月中国官方制造业PMI降至五个月低点 稳增长措施须加快落实

路透北京11月1日 - 受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布10月官方PMI为50.8%，较9月回落0.3个百分点。路透调查中值为51.2。 （ 图表：link.reuters.com/bav33w ）

“10月份PMI指数出现小幅回落，显示当前经济增长仍有一定下行压力。”物流与采购联合会特约分析师张立群在解读数据时称。

他指出，今年三季度出台了一系列稳增长措施，其效果在市场方面已经开始显现，虽然尚未表现在PMI指数变动中，但支持经济增长趋稳的作用预计会日益明显。据此判断，未来PMI指数不会趋势性回落，经济增长也不会趋势性下行。

分企业规模看，大型企业PMI为51.9%，比上月微落0.1个百分点，仍位于临界点以上，是制造业PMI保持扩张状态的主要因素；中型企业PMI为49.1%，比上月下降0.9个百分点，跌至临界点下方；小型企业PMI为48.5%，比上月下降0.1个百分点，继续处于收缩区间。

“中小企业PMI走势仍比较弱，这说明制造业经济稳中有升的基础仍需巩固。下一阶段要进一步加强和完善定向调控，注重精准发力，抓好政策落实。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称。

从12个分项指数来看，同上月相比，产成品库存和从业人员指数上升；供应商配送时间指数持平；生产、新订单、新出口订单、积压订单、原材料库存和经营活动预期等指数有所下降。其中，购进价格指数下降幅度最大，降幅为2.3个百分点。

**资金紧张矛盾加剧**

物流与采购联合会新闻稿称，进入四季度以来，企业反映资金紧张的矛盾明显加剧。在调查的企业中，反映资金紧张的企业数量占总数的48.8%，为今年以来的最高值，较上月上升2.1个百分点，升幅明显扩大。

为了控制资金风险，一些中小企业主动放弃利润薄、回款慢的订单，在一定程度上导致新订单指数回落。现金流不畅，对目前企业采购、生产等经营活动均产生了一定影响，要落实相关政策措施缓解企业资金紧张矛盾。

“指数回落，在一定程度上受国庆节放假影响，往年同期也多有下降。临近年底，企业迫于资金压力，对生产经营活动做策略性调整，也对短期企业接单排产生了一定影响。”中国物流信息中心的陈中涛分析数据称。

他认为，10月份指数回落，有即期因素影响，同时也是企业经营模式转变、产品结构调整的结果。主要指标仍处在合理区间，综合来看，当前经济运行基本正常，质量持续改善。

10月PMI分项数据中，生产指数为53.1%，比上月回落0.5个百分点；新订单指数为51.6%，比上月回落0.6个百分点；从出口来看，新出口订单指数为49.9%，比上月下降0.3个百分点。从业人员指数为48.4%，比上月上升0.2个百分点。

陈中涛指出，由于目前企业资金压力较大，劳动力、环保成本加重，多数产品供求矛盾突出，预计四季度企业生产形势可能稳中趋缓。而近期召开的国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效，将对扩大国内消费需求产生推动作用。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

---------------------2014年------------------------ ------2013年-----

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

PMI(%) 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4

汇丰中国10月制造业PMI终值定于下周一（11月3日）北京本地时间9:45公布。此前出炉的汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点50.4，为连续第五个月位于荣枯分水岭上方。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存。

以下为中国10月官方制造业PMI分项数据详情：

指标 10月 9月 比上月

PMI 50.8 51.1 回落

生产指数 53.1 53.6 回落

新订单指数 51.6 52.2 回落

新出口订单指数 49.9 50.2 回落

积压订单指数 44.7 45.6 回落

产成品库存指数 47.9 47.2 上升

采购量指数 50.7 51.2 回落

进口指数 47.9 48 回落

购进价格指数 45.1 47.4 回落

原材料库存指数 48.4 48.8 回落

从业人员指数 48.4 48.2 上升

供应商配送时间指数 50.1 50.1 持平

生产经营活动预期指数54.1 56 回落 (完)

(发稿 吴云凌; 审校 黄凯)

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