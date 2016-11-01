10月中国制造业和非制造业PMI双双回暖 得益于生产和需求回暖

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路透北京11月1日 - 中国10月官方制造业和非制造业PMI双双回暖，前者创出27个月高点，后者创下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国经济下行压力的忧虑。

尽管作为先行指标的PMI双升，但中小型企业PMI仍在临界点之下，反映资金紧张、市场需求不足的企业比例仍超过四成，再加上全球经济复苏乏力、政治不确定性增强，都暗示中国经济回温的基础并不牢固。

“10月份PMI指数在荣枯线以上明显提高，表明经济增长趋稳态势已较为明朗。除新出口订单、进口指数有所下降外，其余指数均有不同程度提高，表明制造业企业信心普遍回升，生产经营活动趋向全面恢复，”物流与采购联合会特约分析师张立群称。

他认为，尽管对外经济仍存在不确定因素，但预计年内经济增速不会再出现下降。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值50.4，并创下2014年7月来最高，当时为51.7；上月为50.4。

10月官方非制造业商务活动指数为54.0，创下2015年12月来最高，当前为54.4;亦高于上月的53.7，延续良好的发展势头。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，尽管PMI明显上升，但也要看到企业生产经营中仍面临一定困难，由于全球经济复苏乏力，进出口形势依然严峻，10月制造业新出口订单指数和进口指数分别为49.2和49.9，均在临界点之下。

“反映资金紧张、市场需求不足的企业比例仍超过四成，尤其是中、小型企业反映资金紧张的状况还有所加剧。”他说。

国家统计局新闻稿显示，分企业规模看，10月大型企业PMI为52.5，比上月微落0.1个百分点，仍为今年第二高点，走势平稳；中、小型企业PMI分别为49.9和48.3，高于上月1.7和2.2个百分点，收缩幅度明显收窄。

同日财新/Markit联合公布的中国10月制造业采购经理人指数(PMI)涨至51.2，创2014年7月以来最高水准，且该指数已经连续四个月在50上方运行。上月为50.1。

中国月度官方和财新制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2eOi8fe

**回升的PMI抒缓经济下行忧虑**

相较9月同比持平的制造业PMI，10月制造业PMI比上月上升0.8个百分点，较大幅度的上升显然与生产和需求的回暖，以及正在转轨换档中的中国经济新动能逐渐聚集有关。

赵庆河解读称，生产指数和新订单指数分别为53.3和52.8，比上月上升0.5和1.9个百分点，均为今年以来的高点。显示生产和市场需求回暖，扩张有所加快。

而且新动能加速聚集，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.7和52.3，比上月提高1.3和0.4个百分点，均为一年以来的新高。其中医药制造业、汽车制造业、电气机械器材制造业、计算机通信及其他电子设备制造业等行业PMI均在52.0以上。

此外，三去一补一降的供给侧结构改革也使得部分传统行业生产经营状况有所改善。化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业等传统行业的生产指数均高于上月，且处于扩张区间。加之价格持续回升，进一步刺激生产，市场信心有所增强。

统计局新闻稿显示，10月制造业者生产经营活动预期指数为58.5，高于上月0.1个百分点，连续4个月上升，市场信心有所增强。

尽管数据回暖显示经济暂时企稳，但企业生产经营中面临的困难亦不容忽视，出口订单增速放缓、就业仍不乐观，预示着复苏前景仍不确定，中国经济要摆脱下行通道仍需时日。

上周五召开的中共中央政治局就指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，要落实供给侧各项改革任务，抓紧完成年度重点改革任务。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月

51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

16年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月

54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）