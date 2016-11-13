中国10月百城住宅均价环比涨幅回落至1.65%--中指院

路透北京11月12日 - 中国指数研究院最新提供的报告显示，10月全国100个城市（新建）住宅平均价格为12,825元人民币/平方米，环比上涨1.65%，涨幅较上月回落1.18个百分点。

从价格环比涨跌城市个数看，79个城市价格环比上涨，与9月相比减少2个；21个城市价格环比下跌，与9月相比增加3个。

按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,306元/平方米，环比上涨2.20%，同比上涨2.67%，百城中多数城市房价走势较为平稳。

展望未来，报告认为，政策调控效应将持续发力，市场供需两端将稳步回归理性，年末房价有望进一步企稳。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

月份 环比 同比

2016-10 1.65 ~

2016-09 2.83 16.64

2016-08 2.17 13.75

2016-07 1.63 12.39

2016-06 1.32 11.18

2016-05 1.70 10.34

2016-04 1.45 8.98

2016-03 1.90 7.41

2016-02 0.60 5.25

2016-01 0.42 4.37

2015-12 0.74 4.15

2015-11 0.46 2.93

2015-10 0.30 2.07

2015-09 0.28 1.36

注：~为报告未提供。

以下为中指院提供的报告全文：

中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年10月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12825元/平方米，环比上涨1.65%，涨幅较上月回落1.18个百分点。

从价格环比涨跌城市个数看，79个城市价格环比上涨，与9月相比减少2个，21个城市价格环比下跌，与9月相比增加3个。

按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7306元/平方米，环比上涨2.20%，同比上涨2.67%，百城中多数城市房价走势较为平稳。

为更好地促进房地产市场健康发展，国庆节前后多个热点城市出台调控政策，并初步取得了效果，供求量价渐趋理性。

从需求端来看，非理性的投资投机需求得到抑制，热点城市住宅成交量回落；从供给端来看，政策影响下开发商积极调整营销策略，新推出项目定价较预期有所回调；

从价格来看，10月百城整体价格涨幅明显放缓，上涨城市数量减少，且多数热点城市房价涨幅均有所回落，部分城市回落幅度显着。

展望未来，政策调控效应将持续发力，市场供需两端将稳步回归理性，年末房价有望进一步企稳。（完）