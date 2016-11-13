中国10月百城住宅均价环比涨幅回落至1.65%--中指院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月12日 - 中国指数研究院最新提供的报告显示，10月全国100个城市（新建）住宅平均价格为12,825元人民币/平方米，环比上涨1.65%，涨幅较上月回落1.18个百分点。
从价格环比涨跌城市个数看，79个城市价格环比上涨，与9月相比减少2个；21个城市价格环比下跌，与9月相比增加3个。
按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,306元/平方米，环比上涨2.20%，同比上涨2.67%，百城中多数城市房价走势较为平稳。
展望未来，报告认为，政策调控效应将持续发力，市场供需两端将稳步回归理性，年末房价有望进一步企稳。
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比
2016-10 1.65 ~
2016-09 2.83 16.64
2016-08 2.17 13.75
2016-07 1.63 12.39
2016-06 1.32 11.18
2016-05 1.70 10.34
2016-04 1.45 8.98
2016-03 1.90 7.41
2016-02 0.60 5.25
2016-01 0.42 4.37
2015-12 0.74 4.15
2015-11 0.46 2.93
2015-10 0.30 2.07
2015-09 0.28 1.36
注：~为报告未提供。
以下为中指院提供的报告全文：
中国指数研究院报导：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年10月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12825元/平方米，环比上涨1.65%，涨幅较上月回落1.18个百分点。
从价格环比涨跌城市个数看，79个城市价格环比上涨，与9月相比减少2个，21个城市价格环比下跌，与9月相比增加3个。
按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7306元/平方米，环比上涨2.20%，同比上涨2.67%，百城中多数城市房价走势较为平稳。
为更好地促进房地产市场健康发展，国庆节前后多个热点城市出台调控政策，并初步取得了效果，供求量价渐趋理性。
从需求端来看，非理性的投资投机需求得到抑制，热点城市住宅成交量回落；从供给端来看，政策影响下开发商积极调整营销策略，新推出项目定价较预期有所回调；
从价格来看，10月百城整体价格涨幅明显放缓，上涨城市数量减少，且多数热点城市房价涨幅均有所回落，部分城市回落幅度显着。
展望未来，政策调控效应将持续发力，市场供需两端将稳步回归理性，年末房价有望进一步企稳。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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