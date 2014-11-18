中国10月全国房价同比跌幅扩大 但环比跌幅继续收窄（更新版）

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
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路透北京11月18日 - 中国主要城市10月房价连续第二个月同比下跌，且跌幅较上月扩大，四个一线城市全部录得同比下跌；不过随着各地房贷政策调整，环比跌幅进一步收窄。
路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下降2.6%，跌幅大于上月的1.3%；环比下跌0.8%，虽然仍连续第六个月下跌，但跌幅比9月份缩小0.2个百分点。
“由于环比下跌及去年同期基数较高，（新建商品住宅）房价同比下降的城市个数继续增加，绝大部分城市房价同比出现下降。”统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据时称，10月价格同比下降的城市有67个，比9月份增加了9个。
统计局数据显示，10月新建商品住宅价格同比上涨的城市只有厦门、郑州和合肥。同比价格变动中，厦门上涨3.8%涨幅最大，杭州下跌9.1%跌幅最大。
四个一线城市新建商品住宅价格同比全部下跌，北京和深圳由涨转跌，广州和上海跌幅扩大，其中跌幅最大的是广州（-2.7%）。
2014年全国商品房、住宅销售指标同比持续下降，一方面固然受上年的高基数影响，但整体市场成交趋弱导致观望气氛蔓延，三季度部分城市政策调整后市场略有起色，但未能撼动整体继续下探的趋势。
中国央行和银监会曾在9月底宣布“认贷不认房”政策，并规定贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。中国指数研究院周一发布报告称，贷款新政明显改善了市场预期，然而市场何时能够实质性回升还要看具体的落实执行情况。
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**环比跌幅或步入持续收窄态势**
从环比数据来看，10月新建商品住宅销售价格延续5月份开始的下跌态势，但跌幅进一步收窄。个数来看，10月环比持平的城市只有郑州，其余全部下跌，跌幅最大的是秦皇岛（-1.6%）。
“随着各地房贷政策调整，房企为消化库存继续加大推盘力度，部分购房者选择入市，房价环比降幅收窄。”刘建伟并称，据测算，10月新建商品住宅价格环比综合平均降幅比9月份收窄0.3个百分点。
刘建伟同时还指出，值得注意的是，10月份部分城市二手住宅价格环比有所回升。四个一线城市二手住宅价格环比均停止下跌，其中北京二手住宅价格环比上涨0.3%，上海、广州、深圳环比均持平。
上海易居房地产研究院报告亦显示，10月份，四个一线城市新建商品住宅库存量环比减少0.9%，继9月份库存量创新高后，10月库存出现下跌。这也是近九个月以来首次出现环比下跌的现象。
“一线城市今年放松限购的可能性不大，但是，随着信贷政策的放松，改善型需求的入市门槛在降低，进而能加快入市节奏。”易居房地产研究院研究员严跃进称，市场行情转好，利好一线城市的库存压力释放，也使得房价下跌的压力得到减少。
他并表示，近期一些楼市提振的做法还在持续。如上海调整了普通商品住宅标准，将使得更多房源纳入到这一体系中，进而鼓励各类购房者积极入市。
“在央行救市政策下，各城市去库存的节奏开始加快，所以房价环比下跌态势受到遏制，跌幅有望步入持续收窄的态势。”严跃进说。
中指院数据显示，代表城市10月住宅成交面积环比大幅增长，单月成交量为今年来最高水平；价格方面，10月百城均价环比跌幅较上月收窄0.52个百分点至0.4%。
国家统计局数据显示，1-10月房地产开发投资同比增长12.4%，同期房屋新开工面积同比下降5.5%；商品房销售面积同比下降7.8%，销售额下降7.9%。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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