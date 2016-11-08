10月中国进出口同比超预期下降 全年外贸回稳向好目标恐难达成

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京11月8日 - 中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。
而顺差维持一定规模，对人民币汇率支撑力度有限。距离美国12月加息已经越来越近，分析人士认为，短期内人民币贬值压力易强难弱，年底前有继续下跌风险。
“在国际原油，铁矿石等资源性产品价格回升的基础下，市场原本预期10月份的进出口情况会有所好转，但从数据看并非如此，显示内外需疲弱的格局并没有改变，估计全年外贸亦不会有起色，”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。
中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%；当月贸易顺差为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。
今年前十个月，中国以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降7.5%，恐怕很难实现年初政府工作报告中“进出口回稳向好”的全年目标。
中国进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2fbnYrb
海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸等解释称，10月出口跌幅收窄主因是去年同期基数走低，而全球需求低迷、贸易总量萎缩的状况短期难以改变，是中国出口下滑的主要原因；同时，随着地产降温、政府调控煤价，国内经济下行风险增大，对进口仍是拖累。
“10月顺差回升至491亿美元，依然低于预期。10月外汇储备跳水，降幅仅次于年初，再加上美联储12月加息窗口渐近，美元保持强势，人民币贬值压力依然较大，”他们表示。
金融市场对弱于预期的进出口数据反应不明显，目前注意力都集中在即将开始的美国大选上。投资者态度乐观，但对民主党候选人希拉里胜选前景改善保持谨慎。多数亚洲股市周二上涨，北京时间下午14:02，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%，中国股市沪综指.SSEC午盘最新报上涨0.43%；人民币兑美元即期小幅跌至6.7786元人民币。
**外贸难有实质好转，人民币短期易贬难升**
分析人士普遍认为，外需疲软将成为一段时期的常态，而较高的顺差并不能缓解当前人民币贬值压力，人民币汇率更多还得看美元走势、以及国内经济基本面。短期来看，随着美国加息的临近，人民币汇率面临下跌风险。
海关新闻稿提供的详细数据显示，1-10月中国对东盟出口同比下降1.8%，对日本出口微幅增长0.2%，对欧盟和美国出口同比分别为增长1%和下降2%；与此同时，10月中国外贸出口先导指数为35.6，结束连续三个月回升势头，较上月小幅回落0.2。
申万宏源首席宏观分析师李慧勇指出，从外贸数据看大的方面没改变。一是全球经济动荡，世界经济L型走势，对于中国出口并不能形成实质拉动；二是尽管采取了一些措施来便利出口，但由于全球货币竞相贬值，出口受益也并不明显。中国年初目标是全年进出口增长与世界贸易增长同步，从前10个月情况看基本是很难完成了。
“由于基数原因，进出口数据比之前有所好转应该是可预期的，但更应该看重的是，真正能让出口好转的基本面目前并不具备。”他认为，可能要到2017年下半年之后出口才真正有好转，其原因在于英国脱欧，英国欧洲均面临变数，而且美国经济能否带动其他经济体复苏也需要观察。
李慧勇称，就国内经济前景而言，2017年或是今年的延续，两个词概括，一是“有惊无险”，黑天鹅可能会很多但总体不会有大的问题；二是“保增长防风险”为主要任务，政策会相机抉择但总体宽松基调不会改变。
中国海关今日并公布，中国10月以人民币计价出口同比下降3.2%，进口同比增长3.2%；当月贸易顺差3,252.5亿元人民币。
此前公布的中国官方和财新制造业PMI数据也凸显了出口疲软。财新10月中国制造业新出口订单指数再度回落至荣枯线下方，受访厂商表示当月海外客户的需求相对疲弱；官方制造业PMI新出口订单指数亦回落至49.2，在最近五个月中有四个月都处在50下方的萎缩区域。
华宝信托宏观分析师聂文指出，短期看，因为马上到年底出口旺季，国外经济数据较平稳。10月人民币贬值较多也有一定利好，下个月外贸可能略好于预期。但大趋势看世界贸易处于萎缩状态，经济内敛，中长期没有出现复苏迹象。
“导致人民币贬值比较大的因素主要还是经济面潜在下滑压力大，货币投放一直较多。预计短期人民币还是每年3%-5%的贬值节奏，经济企稳后，人民币贬值压力才会缓解，”他说。（完）
(发稿 路透中文新闻部；撰写 宿泱韫 审校 乔艳红)
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