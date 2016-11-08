10月中国进出口同比超预期下降 全年外贸回稳向好目标恐难达成

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路透北京11月8日 - 中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

而顺差维持一定规模，对人民币汇率支撑力度有限。距离美国12月加息已经越来越近，分析人士认为，短期内人民币贬值压力易强难弱，年底前有继续下跌风险。

“在国际原油，铁矿石等资源性产品价格回升的基础下，市场原本预期10月份的进出口情况会有所好转，但从数据看并非如此，显示内外需疲弱的格局并没有改变，估计全年外贸亦不会有起色，”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%；当月贸易顺差为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。

今年前十个月，中国以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降7.5%，恐怕很难实现年初政府工作报告中“进出口回稳向好”的全年目标。

中国进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2fbnYrb

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸等解释称，10月出口跌幅收窄主因是去年同期基数走低，而全球需求低迷、贸易总量萎缩的状况短期难以改变，是中国出口下滑的主要原因；同时，随着地产降温、政府调控煤价，国内经济下行风险增大，对进口仍是拖累。

“10月顺差回升至491亿美元，依然低于预期。10月外汇储备跳水，降幅仅次于年初，再加上美联储12月加息窗口渐近，美元保持强势，人民币贬值压力依然较大，”他们表示。

金融市场对弱于预期的进出口数据反应不明显，目前注意力都集中在即将开始的美国大选上。投资者态度乐观，但对民主党候选人希拉里胜选前景改善保持谨慎。多数亚洲股市周二上涨，北京时间下午14:02，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%，中国股市沪综指.SSEC午盘最新报上涨0.43%；人民币兑美元即期小幅跌至6.7786元人民币。

**外贸难有实质好转，人民币短期易贬难升**

分析人士普遍认为，外需疲软将成为一段时期的常态，而较高的顺差并不能缓解当前人民币贬值压力，人民币汇率更多还得看美元走势、以及国内经济基本面。短期来看，随着美国加息的临近，人民币汇率面临下跌风险。

海关新闻稿提供的详细数据显示，1-10月中国对东盟出口同比下降1.8%，对日本出口微幅增长0.2%，对欧盟和美国出口同比分别为增长1%和下降2%；与此同时，10月中国外贸出口先导指数为35.6，结束连续三个月回升势头，较上月小幅回落0.2。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇指出，从外贸数据看大的方面没改变。一是全球经济动荡，世界经济L型走势，对于中国出口并不能形成实质拉动；二是尽管采取了一些措施来便利出口，但由于全球货币竞相贬值，出口受益也并不明显。中国年初目标是全年进出口增长与世界贸易增长同步，从前10个月情况看基本是很难完成了。

“由于基数原因，进出口数据比之前有所好转应该是可预期的，但更应该看重的是，真正能让出口好转的基本面目前并不具备。”他认为，可能要到2017年下半年之后出口才真正有好转，其原因在于英国脱欧，英国欧洲均面临变数，而且美国经济能否带动其他经济体复苏也需要观察。

李慧勇称，就国内经济前景而言，2017年或是今年的延续，两个词概括，一是“有惊无险”，黑天鹅可能会很多但总体不会有大的问题；二是“保增长防风险”为主要任务，政策会相机抉择但总体宽松基调不会改变。

中国海关今日并公布，中国10月以人民币计价出口同比下降3.2%，进口同比增长3.2%；当月贸易顺差3,252.5亿元人民币。

此前公布的中国官方和财新制造业PMI数据也凸显了出口疲软。财新10月中国制造业新出口订单指数再度回落至荣枯线下方，受访厂商表示当月海外客户的需求相对疲弱；官方制造业PMI新出口订单指数亦回落至49.2，在最近五个月中有四个月都处在50下方的萎缩区域。

华宝信托宏观分析师聂文指出，短期看，因为马上到年底出口旺季，国外经济数据较平稳。10月人民币贬值较多也有一定利好，下个月外贸可能略好于预期。但大趋势看世界贸易处于萎缩状态，经济内敛，中长期没有出现复苏迹象。

“导致人民币贬值比较大的因素主要还是经济面潜在下滑压力大，货币投放一直较多。预计短期人民币还是每年3%-5%的贬值节奏，经济企稳后，人民币贬值压力才会缓解，”他说。（完）