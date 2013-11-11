中国10月外贸顺差远超预期推升外汇占款 助力流动性更稳定

路透香港11月8日 -中国公布的10月外贸顺差高达311亿美元，远超市场预期，这将推动外汇占款的继续回升，并有助于金融市场流动性更加趋于稳定。

而鉴于外围经济形势不断好转，外汇流入增加的格局可能会继续延续，从而为金融市场注入源源不断的流动性，令宽松的环境进一步维持。

“从这几个月看，企业结汇的意愿很强。”中国银行金融市场部有关人士通过电话称，“观察对外贸易不能只看出口，要将进口和出口结合起来看，看贸易顺差。”

尽管今天的数据显示出口同比增速不高，但是进出口贸易顺差却远超预期。

数据显示，中国今年前10个月的月均贸易顺差达200亿美元，为2008年金融危机以来最高。特别是下半年7至10月，月均顺差达到231亿美元。

受贸易数据提振，人民币即期汇价于早盘大幅拉高，一度突破6.09关口，之后受大行购汇影响走低，最终回守6.09关心，全周连续五日上涨，累计升值0.15%.

**顺差扩大增加外汇占款**

贸易顺差在外汇市场上会反映为出口企业结汇大于进口企业售汇，形成外汇供大于求的缺口，导致外汇占款的增加。从央行资产负债表来看，第三季度，央行外汇占款增长3,680亿元人民币，这与下半年以来的外贸顺差高涨密切相关。

而央行外汇占款增加直接对应商业银行的超额准备金上升，对于银行间货币市场人民币流动性的改善效果十分明显，今年下半年银行间市场回购利率的回落企稳与此存在着密切关联。

中国银行副行长王永利也曾指出，中行是企业结售汇最大的银行，从结售汇的变化上就能判断出流动性是紧是松，这对该行管理流动性带来极大的便利。

“市场根本就不缺钱，主要预期不稳定，上午不敢放。”一基金公司货币基金经理表示，“但下午市场都能感觉得到钱明显就松了，想借多少能行。”

上述人士并指出，在外汇占款不断增加的前提下，央行必须要保持一定的定力，让货币市场利率维持在相当的水平，从而有利于去杠杆。

海关周五稍早公布外贸数据显示，10月份口同比增长5.6%，进口同比增长7.6%，当月贸易顺差311亿美元。（完）

(记者 毕晓雯；审校 黄凯)

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