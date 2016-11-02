10月中国30城新建商品住宅成交面积环比减少8% 同比增11.2%--易居

路透北京11月2日 - 中国上海易居房地产研究院周三发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市新建商品住宅成交面积为2,223万平方米，环比减少8.0%，同比增长11.2%。

报告预计，随着政策效应的继续释放，预计热点城市市场成交面积将有继续下降的可能；而随着市场交易面积的下滑，房价上涨的幅度也将收窄，进而促使房地产市场回归理性和趋于平稳。

报告提供的详细数据显示，10月30个城市中，有17个城市的成交量出现环比增长态势。其中石家庄市场环比增幅为30个城市最高水平，达到184.5%；环比跌幅看，苏州、福州和南京的跌幅较大，分别为55.4%、53.0%和50.7%。

不过同比来看，10月30个城市的热度仍处于高位，市场成交是近七年同期最佳水平。

在三类城市中，一线城市的同比增幅由9月的4.6%收窄为-0.8%，二线城市的同比增幅由9月的35.7%收窄至7.8%，三线城市则由9月的44.5%扩大至46.4%。

受政策收紧影响，一线城市新建商品住宅成交面积10月环比则减少3.3%。北上广深四个城市环比增幅分别为-19.7%、-16.1%、5.1%和52.9%，同比增幅分别为-5.7%、-38.5%、73.0%和-21.4%。

报告指出，10月市场交易相比9月有所下降，体现了政策管控的有效性。限购限贷政策下，热点城市购房门槛提高，使得各类炒房需求减少，进而促使市场交易出现下滑。尤其是近期各地加大了执法力度，房企项目销售更加规范，恐慌性交易需求也开始减少，这使得市场交易出现了降温的态势。

中国热点城市今年房价连续狂飙，引发决策层对资产泡沫的担忧，北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策，标志着政策已转向。此后，中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号。

统计局此前同时公布了9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。（完）