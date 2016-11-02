10月中国30城新建商品住宅成交面积环比减少8% 同比增11.2%--易居

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 中国上海易居房地产研究院周三发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市新建商品住宅成交面积为2,223万平方米，环比减少8.0%，同比增长11.2%。
报告预计，随着政策效应的继续释放，预计热点城市市场成交面积将有继续下降的可能；而随着市场交易面积的下滑，房价上涨的幅度也将收窄，进而促使房地产市场回归理性和趋于平稳。
报告提供的详细数据显示，10月30个城市中，有17个城市的成交量出现环比增长态势。其中石家庄市场环比增幅为30个城市最高水平，达到184.5%；环比跌幅看，苏州、福州和南京的跌幅较大，分别为55.4%、53.0%和50.7%。
不过同比来看，10月30个城市的热度仍处于高位，市场成交是近七年同期最佳水平。
在三类城市中，一线城市的同比增幅由9月的4.6%收窄为-0.8%，二线城市的同比增幅由9月的35.7%收窄至7.8%，三线城市则由9月的44.5%扩大至46.4%。
受政策收紧影响，一线城市新建商品住宅成交面积10月环比则减少3.3%。北上广深四个城市环比增幅分别为-19.7%、-16.1%、5.1%和52.9%，同比增幅分别为-5.7%、-38.5%、73.0%和-21.4%。
报告指出，10月市场交易相比9月有所下降，体现了政策管控的有效性。限购限贷政策下，热点城市购房门槛提高，使得各类炒房需求减少，进而促使市场交易出现下滑。尤其是近期各地加大了执法力度，房企项目销售更加规范，恐慌性交易需求也开始减少，这使得市场交易出现了降温的态势。
中国热点城市今年房价连续狂飙，引发决策层对资产泡沫的担忧，北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策，标志着政策已转向。此后，中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号。
统计局此前同时公布了9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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