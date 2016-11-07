中国10月末外汇储备3.121万亿美元 为2011年3月末以来最低

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月7日 - 中国央行周一公布，10月末中国外汇储备为31,206.55亿美元，连续四个月下降，为2011年3月末以来最低，当月单月外储环比减少457.27亿美元。
央行网站公布的数据显示，以SDR计值的10月外汇储备为22,714.69亿SDR，较上月增加29.84亿SDR；上月则减少158.65亿SDR。
央行同时公布，10月末官方储备资产中黄金储备为753.48亿美元，环比减少28.21亿美元；以盎司计，10月末黄金储备为5,924万盎司，9月末为5,911万盎司。
中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年10月USD/SDR=0.727882，9月的USD/SDR=0.716428。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。