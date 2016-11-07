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中国财经 | 2016年 11月 7日 星期一 18:10 BJT

中国10月末外汇储备3.121万亿美元 为2011年3月末以来最低

路透北京11月7日 - 中国央行周一公布，10月末中国外汇储备为31,206.55亿美元，连续四个月下降，为2011年3月末以来最低，当月单月外储环比减少457.27亿美元。

央行网站公布的数据显示，以SDR计值的10月外汇储备为22,714.69亿SDR，较上月增加29.84亿SDR；上月则减少158.65亿SDR。

央行同时公布，10月末官方储备资产中黄金储备为753.48亿美元，环比减少28.21亿美元；以盎司计，10月末黄金储备为5,924万盎司，9月末为5,911万盎司。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年10月USD/SDR=0.727882，9月的USD/SDR=0.716428。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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