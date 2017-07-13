中国上半年吸收外资规模基本稳定 6月ODI创去年12月以来最高

路透北京7月13日 - 中国商务部周四公布，1-6月实际使用外资4,415.4亿元，同比下降0.1%;上半年全国吸收外资规模基本稳定，结构不断优化，继续呈现向高端产业集聚的态势。

数据并显示，6月非金融对外直接投资（ODI）为136亿美元，达到去年12月以来最高值，环比增长65.5%，实现连续第二个月正增长；同比则下降11.3%，但降幅进一步收窄。1-6月则同比下降45.8%。

商务部新闻发言人高峰称，今年上半年对外投资出现下降，除了去年同期基数较高的因素外，主要有三方面原因，一是国内经济持续向好，提振了投资者信心，把更多资金留在国内；二是国际环境不稳定不确定因素增加，地区冲突频发，恐怖主义蔓延，部分国家收紧外资准入等，都对中国对外投资产生负面影响。

三是调控措施效果显现，去年底以来，商务部及国务院其它部门在推动外资便利化的同时，加强对外投资真实性，合规性审查，非理性的对外投资得到有效遏制，对外投资结构进一步优化，涉及房地产，酒店，影城，娱乐业，体育俱乐部等领域的对外投资大幅下降。

今年上半年，中国境内投资者共对全球145个国家和地区的3,957家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资额481.9亿美元，同比下降45.8%。

同期对外投资主要流向租赁和商务服务业，制造业，批发和零售业以及信息传输，软件和信息技术服务业等。房地产业对外投资同比下降82.1%，占同期对外投资总额2%。

上半年对“一带一路”沿线国家投资合作稳显推进，对沿线的47个国家有新增投资，合计66.1亿美元，占同期总额的13.7%，比去年同期增加6个百分点。

**FDI规模基本稳定**

商务部数据显示，中国6月实际使用外资(FDI)1,004.5亿元人民币，同比增长2.3%。当月全国新设立外商投资企业2,894家，同比增长14.3%。

今年上半年，制造业实际使用外资1,286亿元人民币，同比增长3%，占全国吸收外资总量的比重为29.1%，服务业实际使用外资3,099.9亿元，占全国的比重70.2%。

高新技术产业吸收外资增长态势良好，高技术制造业实际使用外资349.7亿元人民币，同比增长11.1%。

主要投资来源地中，香港、台湾、日本等投资增长显着。上半年，前十位国家和地区实际投入外资总额4,200.9亿元人民币,占全国实际使用外资金额的95.1%。

以下为历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

Fdi Odi

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

6月 -- 1,004.5 +2.3 136 -11.3

5月 81.2 546.7 -3.7 82.2 *-38.8

4月 89.2 599.1 -4.3 58.3 *-70.9

3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1

2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2

2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7

2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5

10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）