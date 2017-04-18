中国3月ODI同比下降30.1% 一季度同比下降48.8%--商务部

路透北京4月18日 - 中国商务部周二称，中国一季度对外非金融类直接投资（ODI）累计205.4亿美元，同比下降48.8%；其中，3月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。

商务部网站刊登新闻稿并显示，2017年一季度中国境内投资者共对全球129个国家和地区的2,170家境外企业进行了非金融类直接投资。

一季度对外承包工程完成营业额292.6亿美元，同比下降2.8%；新签合同额429.6亿美元，同比下降7.0%。3月当月，完成营业额124.9亿美元，同比增长8.5%；新签合同额179.2亿美元，同比增长22.2%。

新闻稿援引商务部合作司负责人称，一季度中国对“一带一路”沿线国家投资合作持续升温。一季度中国企业在“一带一路”沿线的43个国家有新增非金融类直接投资，合计29.5亿美元，占同期对外投资总额的14.4%，较去年同期上升5.4个百分点。

“在‘一带一路’沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同952份；完成营业额143.9亿美元，同比增长4.7%，占同期总额的49.2%，已经占据半壁江山。”他称。

该负责人并指出，对外投资行业结构进一步优化，实体经济和新兴产业受到重点关注。一季度，对外投资主要流向制造业、商务服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业，分别占同期对外投资总额的24.7%、22.8%和14.3%；与去年同期相比，流向制造业的投资占比上升11.2个百分点，流向信息传输、软件和信息技术服务业的投资占比上升10个百分点。

此外，对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。一季度，新签合同额在5,000万美元以上的项目156个, 合计340.7亿美元,占新签合同总额的79.3%。对外承包工程带动货物出口34.7亿美元，同比增长28.4%，高于同期货物贸易出口增幅。

中国商务部上周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。(完)

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