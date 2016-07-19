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中国财经 | 2016年 7月 19日 星期二 10:36 BJT

6月中国非金融对外直接投资(ODI)同比增44.9%至153.4亿美元--商务部

路透北京7月19日 - 中国商务部周二公布，今年1-6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长58.7%至888.6亿美元。其中6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长44.9%至153.4亿美元。

商务部发布的新闻稿称，今年1-6月，中国境内投资者共对全球155个国家和地区的4,797家境外企业进行了非金融类直接投资。截止6月底，中国对外非金融类直接投资累计9,519亿美元。

今年上半年中国对外投资总体保持快速增长，对外投资行业分化格局进一步优化，对制造业投资增长迅速，上半年对外投资主要流向商务服务业，制造业，批发和零售业，采矿业，分别占上半年投资总额的24.6%，19.8%，16.4%和4.7%。

商务部此前公布，1-6月，中国实际使用外资金额（FDI）4,417.6亿元人民币（折694.2亿美元），同比增长5.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长，高技术服务业增幅较大。（完）

(发稿 宿泱韫； 撰写 沈燕; 审校 杨淑祯)

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