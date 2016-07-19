6月中国非金融对外直接投资(ODI)同比增44.9%至153.4亿美元--商务部

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月19日 - 中国商务部周二公布，今年1-6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长58.7%至888.6亿美元。其中6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长44.9%至153.4亿美元。
商务部发布的新闻稿称，今年1-6月，中国境内投资者共对全球155个国家和地区的4,797家境外企业进行了非金融类直接投资。截止6月底，中国对外非金融类直接投资累计9,519亿美元。
今年上半年中国对外投资总体保持快速增长，对外投资行业分化格局进一步优化，对制造业投资增长迅速，上半年对外投资主要流向商务服务业，制造业，批发和零售业，采矿业，分别占上半年投资总额的24.6%，19.8%，16.4%和4.7%。
商务部此前公布，1-6月，中国实际使用外资金额（FDI）4,417.6亿元人民币（折694.2亿美元），同比增长5.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。高技术服务业和高技术制造业吸收外资双增长，高技术服务业增幅较大。（完）
(发稿 宿泱韫； 撰写 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。