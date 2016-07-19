6月中国非金融对外直接投资(ODI)同比增44.9%至153.4亿美元--商务部

路透北京7月19日 - 中国商务部周二公布，今年1-6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长58.7%至888.6亿美元。其中6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长44.9%至153.4亿美元。

商务部发布的新闻稿称，今年1-6月，中国境内投资者共对全球155个国家和地区的4,797家境外企业进行了非金融类直接投资。截止6月底，中国对外非金融类直接投资累计9,519亿美元。