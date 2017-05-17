1-4月中国对一带一路国家ODI为39.8亿美元 占对外投资15.1%--商务部

路透北京5月17日 - 中国商务部合作司负责人周三表示，今年1-4月中国境内投资者共对“一带一路”沿线的45个国家进行了非金融类直接投资（ODI），累计实现投资39.8亿美元。对“一带一路”沿线国家投资占同期对外投资总额的15.1%，占比较去年同期增加6.9个百分点。

路透据此推算，中国1-4月ODI规模为263.6亿美元，4月单月约为58.2亿美元，同比降幅高达70.9%。

商务部此前数据显示，中国一季度对外非金融类直接投资（ODI）累计205.4亿美元，同比下降48.8%；其中，3月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。

商务部网站刊登的新闻稿称，中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同1,862份，新签合同额318.5亿美元，同比增长2.3%；完成营业额189.5亿美元，同比增长5.6%。

“‘一带一路’沿线国家日益成为中国企业对外投资的热土，”商务部合作司负责人指出，“中国投资在‘一带一路’沿线国家的作用和地位日趋重要。”

1-4月，中国投资超过1亿美元的“一带一路”沿线国家有12个，分别为新加坡、老挝、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、柬埔寨、俄罗斯、阿联酋、缅甸、伊朗、越南、斯里兰卡。中国已成为老挝、柬埔寨、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等国的最大外资来源国。

中国企业对“一带一路”沿线国家投资潜力巨大。1-4月，中国企业对部分“一带一路”沿线国家投资增幅较大。如对巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、柬埔寨直接投资分别同比增长1,674.14%、809%、241.3%和162.74%。

“一带一路”沿线国家成为中国企业承包工程的重要市场。1-4月，中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签合同额占同期中国对外承包工程新签合同额的51.5%；完成营业额占同期总额的48.1%。已经占据半壁江山。

历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

4月 -- -- -- *58.2 *-70.9

3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1

2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2

2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7

2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5

10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）