1-4月中国对一带一路国家ODI为39.8亿美元 占对外投资15.1%--商务部

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月17日 - 中国商务部合作司负责人周三表示，今年1-4月中国境内投资者共对“一带一路”沿线的45个国家进行了非金融类直接投资（ODI），累计实现投资39.8亿美元。对“一带一路”沿线国家投资占同期对外投资总额的15.1%，占比较去年同期增加6.9个百分点。
路透据此推算，中国1-4月ODI规模为263.6亿美元，4月单月约为58.2亿美元，同比降幅高达70.9%。
商务部此前数据显示，中国一季度对外非金融类直接投资（ODI）累计205.4亿美元，同比下降48.8%；其中，3月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。
商务部网站刊登的新闻稿称，中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同1,862份，新签合同额318.5亿美元，同比增长2.3%；完成营业额189.5亿美元，同比增长5.6%。
“‘一带一路’沿线国家日益成为中国企业对外投资的热土，”商务部合作司负责人指出，“中国投资在‘一带一路’沿线国家的作用和地位日趋重要。”
1-4月，中国投资超过1亿美元的“一带一路”沿线国家有12个，分别为新加坡、老挝、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、柬埔寨、俄罗斯、阿联酋、缅甸、伊朗、越南、斯里兰卡。中国已成为老挝、柬埔寨、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等国的最大外资来源国。
中国企业对“一带一路”沿线国家投资潜力巨大。1-4月，中国企业对部分“一带一路”沿线国家投资增幅较大。如对巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、柬埔寨直接投资分别同比增长1,674.14%、809%、241.3%和162.74%。
“一带一路”沿线国家成为中国企业承包工程的重要市场。1-4月，中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签合同额占同期中国对外承包工程新签合同额的51.5%；完成营业额占同期总额的48.1%。已经占据半壁江山。
历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:
FDI ODI
金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）
4月 -- -- -- *58.2 *-70.9
3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1
2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2
2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7
2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4
11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5
10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4
9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9
8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4
7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2
6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9
5月 88.9 567.7 -1 134.4 --
4月 98.9 625.7 6 199.9* --
3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5
2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍
1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2
2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1
11月 103.6 649 1.9 89.2* --
10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3
9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2
8月 87.1 542 22 135 7
7月 82 506 5.2 75* --
注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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