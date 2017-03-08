对外直接投资（ODI）过快增长不利于中国长远发展--人大官员

路透北京3月8日 - 中国全国人大财经委副主任尹中卿周二表示，以现有条件看，去年中国非金融类对外直接投资（ODI）过快增长并超过实际使用外资（FDI）规模，且缺口差额较大，这将不利于中国的长远发展。

他在政协两会期间称，2016年ODI规模创新高且超越FDI，缺口额度接近500亿美元，这是不正常的，不利于经济长远发展。

“真的是国内资本过剩了吗？中西部不缺投资了吗？不是。”他认为，对外投资要进行控制和引导，有次序的出去，并应加强对外投资真实性审查，健全国企对外投资风控制度。

此外，对外投资要符合国内结构调整和战略需要，要真正有利于提升中国产品质量，比如，买好工厂、核心部件、关键技术、名牌等。

而现在中国企业到国外大多购买酒店、足球俱乐部、波尔多地区葡萄酒庄、电影院线等等，尹中卿认为这些并购并不能提升中国的产品结构和质量。

他表示，包括“一带一路”在内的对外投资，都应以赚钱为目的，以安全为目的，以有利于国家和民族利益为目的。

中国2016年全年ODI同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期FDI 1,260亿美元的规模。

此外，他提及，2017年中国外部不确定性比任何时候都严重，尤其是特朗普政策效应不确定性很大，如果美国限制来自中国的进口并征收45%的关税，不仅仅影响中国贸易，还会影响到中国国内的就业、金融环境等层面。

“有人说特朗普是最大一只黑天鹅，他扑腾到现在对中国还没下手，但如果他认定中国是汇率操纵国或者更多的启动对中国的反补贴反垄断调查，可能要打贸易战。”尹中卿并透露，有关部门在研究应对特朗普的对策。

今年2月，美国商务部对中国钢铁产品裁出高额税率，中国对此表示质疑并称将采取必要措施，维护企业公平权利。但中国商务部官员称，世界两个最大经济体之间的贸易战不该成为选项。（完）