中国将坚持备案制为主的对外投资管理方式 按规定对一些项目进行核实

路透北京11月28日 - 中国国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局四部门周一称，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，将坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。

新华援引四部门负责人答记者问指出，中国坚持实施新一轮高水平对外开放，坚持实施“走出去”战略，坚持企业主体、市场原则、国际惯例、政府引导，坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式。

“把推进对外投资便利化和防范对外投资风险结合起来，规范市场秩序，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实，促进我国对外投资持续健康发展，实现互利共赢、共同发展，”四部委称。

四部门负责人是针对“对当前对外投资形势如何看？需要坚持什么样的对外投资方针政策？”的问题，做出上述答复。

近期人民币兑美元大幅贬值，市场亦盛传中国要出台加强跨境资金流出管控的举措。四部委的联名表态显然也是中国管理引导预期的一种体现。

商务部此前公布数据显示，中国1-10月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增长53.3%，至9,619.3亿元人民币(折合1,459.6亿美元)，已经超过同期1,039.1亿美元的实际使用外资金额（FDI）。

针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。（完）