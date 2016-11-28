中国将坚持备案制为主的对外投资管理方式 按规定对一些项目进行核实

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月28日 - 中国国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局四部门周一称，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，将坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。
新华援引四部门负责人答记者问指出，中国坚持实施新一轮高水平对外开放，坚持实施“走出去”战略，坚持企业主体、市场原则、国际惯例、政府引导，坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式。
“把推进对外投资便利化和防范对外投资风险结合起来，规范市场秩序，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实，促进我国对外投资持续健康发展，实现互利共赢、共同发展，”四部委称。
四部门负责人是针对“对当前对外投资形势如何看？需要坚持什么样的对外投资方针政策？”的问题，做出上述答复。
近期人民币兑美元大幅贬值，市场亦盛传中国要出台加强跨境资金流出管控的举措。四部委的联名表态显然也是中国管理引导预期的一种体现。
商务部此前公布数据显示，中国1-10月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增长53.3%，至9,619.3亿元人民币(折合1,459.6亿美元)，已经超过同期1,039.1亿美元的实际使用外资金额（FDI）。
针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。