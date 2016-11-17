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中国财经 | 2016年 11月 17日 星期四 10:51 BJT

中国1-10月ODI同比增53.3% 10月单月同比增48.4%--商务部

路透北京11月17日 - 中国商务部周四公布，中国1-10月非金融对外直接投资（ODI）同比增长53.3%，至9,619.3亿元人民币。

商务部发言人孙继文在发布会上并称，10月单月ODI同比增长48.4%。

路透根据历史数据测算得出，10月单月ODI为791.5亿元。

中国央广周三援引商务部数据称，1-10月中国实际使用外资金额（FDI）6,663亿元人民币，同比增长4.2%；同期全国新设立外商投资企业22,580家，同比增长7.4%。[nL4S1DH3ID]

商务部此前公布数据显示，1-9月中国ODI同比增长53.7%至1,342.2亿美元（折8,827.8亿元人民币），较去年全年水平1,214.2亿美元增加128亿美元，较1-9月FDI高出391.3亿美元；9月当月ODI同比增长56.9%至161.6亿美元。（完）

(发稿 李子木；撰写 陈杨；审校 乔艳红)

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