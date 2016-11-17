中国1-10月ODI同比增53.3% 10月单月同比增48.4%--商务部

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月17日 - 中国商务部周四公布，中国1-10月非金融对外直接投资（ODI）同比增长53.3%，至9,619.3亿元人民币。
商务部发言人孙继文在发布会上并称，10月单月ODI同比增长48.4%。
路透根据历史数据测算得出，10月单月ODI为791.5亿元。
中国央广周三援引商务部数据称，1-10月中国实际使用外资金额（FDI）6,663亿元人民币，同比增长4.2%；同期全国新设立外商投资企业22,580家，同比增长7.4%。[nL4S1DH3ID]
商务部此前公布数据显示，1-9月中国ODI同比增长53.7%至1,342.2亿美元（折8,827.8亿元人民币），较去年全年水平1,214.2亿美元增加128亿美元，较1-9月FDI高出391.3亿美元；9月当月ODI同比增长56.9%至161.6亿美元。（完）
(发稿 李子木；撰写 陈杨；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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