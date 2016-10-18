中国前三季度ODI同比增逾五成 外贸面临的困难并非短期（更新版）

路透北京10月18日 - 快速增长是2016年中国对外投资的主旋律。商务部数据显示，前三季度中国境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增逾五成，规模已经超越去年全年水平，并高出同期实际使用外资金额(FDI)近400亿美元。

商务部新闻发言人沈丹阳在新闻发布会上并称，中国9月出口降幅较大和G20杭州峰会没有关系，经分析可能有两个技术性原因，一是去年同期基数较高，二是今年9月较去年同期少一个工作日。

“我们认识到现在外贸面临的困难不会是短期的，要实现全年外贸回稳向好的目标需要付出更加艰苦的努力。”他表示，“我们对进出口出现一些波动也有心理准备，这个月多一点，那个月少一点，都是正常的。“

不过沈丹阳也表示，随着促进外贸回稳向好政策措施作用的逐步显现，外贸结构正在进一步优化，新的发展动能正在集聚，中国外贸发展保持回稳向好的态势没有改变。

中国商务部周二公布，中国1-9月ODI同比增长53.7%至1,342.2亿美元（折8,827.8亿元人民币），较去年全年水平1,214.2亿美元增加128亿美元，较1-9月FDI高出391.3亿美元；9月当月ODI同比增长56.9%至161.6亿美元。

商务部新闻稿并显示，1-9月中国企业共实施海外并购项目521个，实际交易金额674.4亿美元，已经超过2015年全年的并购金额544.4亿美元；同期，中国对外承包工程新签合同额在5,000万美元以上的项目512个，较上年同期增加33个，累计合同额1,247.4亿美元。

其中，中国企业在“一带一路”相关的61个国家新签合同4,191份，合同额745.6亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的50.4%。

商务部此前公布，1-9月中国FDI金额6,090.3亿元人民币（折950.9亿美元），同比增长4.2%（未含银行、证券、保险领域数据）；9月当月实际使用外资金额602亿元（折92.1亿美元），同比增长1.2%。

**探讨扩大对菲投资**

针对菲律宾总统杜特尔特即将访华，沈丹阳在新闻发布会上透露，商务部正在与菲政府主管部门积极准备此访经贸合作的相关内容。

他表示，中方将与菲方加强经贸发展战略的对接，包括深入探讨进一步扩大双边贸易的途径，促进和指导企业扩大对菲律宾投资，加强双方在基础设施建设、人力资源培训等领域的合作等多方面的内容。

“这些内容都将是实实在在的，比如大家关注的扩大从菲律宾进口热带水果这样的问题。”沈丹阳表示。

他并称，中方愿同菲方继续发挥好两国经贸合作机制的积极作用，统筹规划未来合作方向，有序推进双方各领域经贸合作。

菲律宾财政部长多明戈斯此前表示，菲国正设法改变与中国的关系，未来几个月总统杜特尔特将寻求从中国获得数以十亿美元计的基础建设投资。

就中国江苏天工国际有限公司在应诉欧盟对中国产的热轧扁钢板“双反”案反倾销调查案中部分初裁胜诉，沈丹阳称，中国政府将继续大力支持中国企业积极应对国外反倾销调查，希望中国企业坚决拿起法律武器维护自身的合法权益。

历史FDI、ODI实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额 （亿元人民币） 同比 金额 （亿美元） 同比

2016年9月 92.1 602 1.2% 161.6 56.9

8月 87.6 573.2 5.7% 153.1 13.4

7月 77.1 497.6 -1.6% 138.9 --

6月 152.3 982.1 9.7% 153.4 44.9%

5月 88.9 567.7 -1% 134.4 --

4月 98.9 625.7 6% 199.9* --

3月 129 823.4 7.8% 101.7 21.5%

2月 84.4 536.3 1.8% 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2% 120.2 18.2%

2015年12月 122.3 770.2 -5.8% 138.9 6.1%

11月 103.6 649 1.9% 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2% 79.1 14.3%

9月 95.6 594.7 7.1% 103 5.2%

8月 87.1 542 22% 135 7%

7月 82 506 5.2% 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）

欲览详情，请点击商务部链接：here