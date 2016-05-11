中国今年将可实现经济成长目标--张高丽

路透北京5月11日 - 中国国务院副总理张高丽周三在一场论坛上表示，中国经济面临下行压力，但将能够达成今年经济成长目标。

张高丽在经济合作暨发展组织(OECD)税务行政会议上表示，4月M2增速较3月放缓；3月为增长13.4%。

中国将今年的经济增长目标设定在6.5-7%，去年中国的经济增速创下25年低点6.9%。

张高丽表示，中国将通过包括破产在内的一系列方式来降杠杆，并且不会诉诸于大规模刺激。

他还表示，全球经济复苏低迷且面临不确定性，但中国经济仍保持韧性。(完)