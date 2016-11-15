中资企业在写字楼市场扩张意愿强 北京需求最强劲--机构

路透北京11月15日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕（CBRE）(CBG.N)周二发布报告称，经其调查，过半中资企业未来三年有增加人员的计划，在写字楼市场上具备较强的扩张意愿，逾三成表示将在原有布点城市继续扩租，其中在北京的写字楼需求最为强劲。

CBRE一项针对中资企业写字楼租户的调查显示，内资租户在中国优质办公楼市场崛起并迅速成为包括一线城市主要租户来源已成为市场主要趋势。

调查显示，经济不确定性和成本上升是企业未来经营中的最大挑战；而体现在企业选址策略上，办公物业成本是最重要的考量因素。

该调查共计对于近400位内资办公楼租户发出问卷或直接进行访谈调查，获得有效回复111份，较全面代表了当下国内主要一二线城市市场内资租户的行业、规模及他们在此领域的相关意见。调查租户行业包括传统金融5%，科技通讯12%，其他金融业43%，制造业2%，媒体5%，建筑及房地产10%，专业服务14%。

就城市而言，北京仍是大多数大型央企与科技类企业的总部选择地，调查中近半数中资企业总部位于北京。以沪、广、深为总部的企业分别占18%、14%与10% 。武汉和成都的企业布点数量在二线城市中优势明显，体现出上述两个城市的区域中心城市定位。

受访企业中约5%-7%表示未来三年考虑在一线城市新设布点，而在二线省会城市新设点的意愿较强，达14%；表示继续在北京扩张的企业为32%，该项结果再次印证企业扩张偏好一线城市。

从租赁、购买角度来看， 企业布点仍将以租赁为主，相对在北京、深圳两个市场意图购置办公楼的企业比例更高。

世邦魏理仕数据显示，2015年中资企业贡献国内17个主要城市写字楼新增需求的83%，其市场地位举足轻重。（完）