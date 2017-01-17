今年中国一二线城市写字楼市场承压 商铺租金上行乏力--世邦魏理仕

路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕(CBG.N)最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。

报告指出，以企业未来经营预期为前瞻性指标来判断，2017年中资企业将继续成为写字楼新增租赁需求的主力。外资企业在总体扩张策略保持谨慎的同时，有向二线节点城市渗透的迹象。

从行业上来看，金融混业、信息科技和消费服务业将是今年国内写字楼的新需求所在，其中科技行业的风险投资去年继续高速增长，为今年科技类公司的业务扩张提供了充足的资金保障。科技投资密集的北京、上海、深圳、杭州等城市的写字楼市场将最为受益。

不过，从供应上看，未来三年，绝大多数中国主要城市将迎来写字楼供应高峰，一线城市空置攀升，部分二线城市将创历史新高。

世邦魏理仕大中华区顾问及交易服务部董事总经理黄蔚表示，“2017年的写字楼需求将呈现传统经济保存量、新经济促增量的格局，在经济转型驱动下的行业创新增长会带来一系列的新增需求。同时，新商务区建设带来的大量新增供应仍将是市场的最主要挑战。”

报告还预计，今年国内17个主要城市的零售物业市场将迎来800万平方米的新入市项目，加之传统服饰零售品牌的扩张有所放缓，租金增长将继续承压，预计各城市今年购物中心首层平均租金的增幅均在2%以内。其中，一线城市以及成都、杭州、南京等品牌关注度高的二线城市租金走势相对乐观。

报告认为，网购对实体商业的冲击正逐步减轻，线上零售更加积极地拥抱线下实体，加之购物中心和实体店在体验性和场景化方面的不断提升，消费者正逐渐向实体商业回归。

报告指出，以体验为内核的服务型消费在中国正处于由上层中产阶级“量变”和消费结构“质变”双重驱动的风口，我们认为“健康”和“酷玩”两大主题将引领今年餐饮文娱等服务型消费的新趋势，并推动购物中心业态组合的进一步演变。

至于投资市场，报告称，在流动性宽松的背景下，去年商业地产大宗交易市场交投活跃，全年成交总额超过1,500亿元，同比上升85%，创下历史新高，保险资本则是其中最为活跃的机构力量。

展望2017，投资需求尽管受到货币政策、汇率及物业租赁市场波动的影响，但商业地产供应阶段性峰值及地产基金到期迫近等因素都将促使国内可交易资产数量增加，交易活跃度仍将保持较高水平。在优质资产供不应求以及海外投资受限的双重作用下，预计未来整体回报率仍趋平稳。（完）