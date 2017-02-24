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时事要闻 | 2017年 2月 24日 星期五 15:55 BJT

中国全国人大任命黄奇帆、朱小丹等四人为人大财经委副主任委员

路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。

新华视点微博并称，会议还任命杜德印为全国人大民族委员会副主任委员，任命黄龙云为全国人大华侨委员会副主任委员。

黄奇帆此前已辞去重庆市人民政府市长职务。据新华网资料，黄奇帆，1952年5月出生，2001-2009年任重庆市政府副市长，2009-2010年任重庆市政府副市长、代理市长，2010年-2016年任重庆市政府市长。同时，他还是中共第十八届中央委员。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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