中国推行新提任领导配偶子女财产公示制度试点--中纪委

路透北京11月29日 -中国中央纪委监察部网站周五称，着力健全领导干部报告个人有关事项等制度。推行新提任领导干部配偶子女从业、财产、出国（境）等有关事项公开制度的试点。

该篇名为对三中全会决定的解读文章称，抓紧制定领导干部个人有关事项报告抽查核实办法，加强报告核查结果的运用和违规惩戒力度；建立健全对国家工作人员配偶子女移居国（境）外的管理制度，制定配偶移居国（境）外的国家工作人员任职岗位管理办法，强化对党员、干部特别是领导干部的监督。

作为反腐的重要内容，民众对官员财产公示制度的呼声一直不绝于耳。

中纪委指出，建立健全廉政风险防控制度。要针对重点对象、重点领域和关键环节，逐步建立健全风险预警、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究机制，形成一整套行之有效的廉政风险防控制度体系。

同时要健全防止利益冲突制度，要进一步完善市场机制，重点解决公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产等领域中利益冲突问题。要进一步完善利益冲突回避制度，重点完善公务回避、任职回避、地域回避制度；进一步完善并严格执行公职人员行为限制和领导干部亲属经商、担任公职和社会组织职务等相关制度规定，防止领导干部利用公共权力或自身 影响为亲属和其他特定关系人谋取私利。

文章指出，要加强反腐败国家立法，不断完善惩治和预防腐败法规制度，要健全腐败案件揭露、查处机制，畅通来信来访和网络等各种信访举报渠道，完善保护证人、举报人制度；完善惩治贪污贿赂和渎职侵权犯罪法律法规，对腐败实行零容忍政策。

要规范国家工作人员从政行为方面的法律规定，健全完善防止利益冲突法律法规，着力整合预防腐败各项法规制度；开展反腐败国际合作，完善反洗钱法律法规，健全防范腐败分子外逃和追逃追赃机制，逐步形成与坚决惩治腐败和有效预防腐败要求相适应的法律法规体系。

十八大以来，中国不断爆出高官腐败被查案。本周四，中纪委网站称，国家信访局党组成员、副局长许杰涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

本周三，中纪委网站同时宣布湖北省副省长郭有明涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。（完）