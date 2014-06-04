影子银行监管或可考虑逐渐纳入正常信贷管理体系--官员

路透北京6月4日 - 中国人民银行货币政策司副司长孙国峰在早先的一次研讨会上表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。

“目前对于银行影子来说，很多监管，包括资本充足率、信贷政策等都处于空白状态，从业务竞争角度来讲这也是不公平的。”孙国峰称。

另一方面，对于真正的影子银行业务，是否要采取一些宏观审慎的工具来进行管理，这个问题也值得研究。

“因为影子银行业务通过数量化管理的难度较大，单纯通过价格性的工具来调控也有一定的局限性，所以可以考虑采用一些宏观审慎的工具，对影子银行业务有所控制。”他在研讨会上表示。

他并称，影子银行监管中，地方政府平台和大型国企财务软约束也很重要，这也是导致目前影子银行问题的根源之一。

他表示，问题的关键还是在于国企改革以及地方政府的财权、事权改革，否则，一些财务软约束主体愿意承受过高的利率，即使加强对影子银行的管理，这些主体还是会通过影子银行等多种形式过高利率融资，从而产生挤出效应，最终会对整个实体经济造成伤害。

孙国峰并认为，非银行金融机构在融资中实际上分别扮演了两种角色，一种是充当银行提供融资的通道，另一种是自身向企业提供融资，以此可区分为银行影子和影子银行。由于二者在创造货币方面有本质不同，因此对通货膨胀的影响也不同，对二者在监管和调控方面也应区别对待。

中国人民银行前副行长吴晓灵5月初表示，对中国影子银行的评价应从中性客观角度出发，截至2013年末，中国体系内影子银行规模达51,651亿元人民币，与2012年末的3万多亿规模相比增速明显。（完）

(发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)

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