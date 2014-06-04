影子银行监管或可考虑逐渐纳入正常信贷管理体系--官员

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月4日 - 中国人民银行货币政策司副司长孙国峰在早先的一次研讨会上表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。
“目前对于银行影子来说，很多监管，包括资本充足率、信贷政策等都处于空白状态，从业务竞争角度来讲这也是不公平的。”孙国峰称。
另一方面，对于真正的影子银行业务，是否要采取一些宏观审慎的工具来进行管理，这个问题也值得研究。
“因为影子银行业务通过数量化管理的难度较大，单纯通过价格性的工具来调控也有一定的局限性，所以可以考虑采用一些宏观审慎的工具，对影子银行业务有所控制。”他在研讨会上表示。
他并称，影子银行监管中，地方政府平台和大型国企财务软约束也很重要，这也是导致目前影子银行问题的根源之一。
他表示，问题的关键还是在于国企改革以及地方政府的财权、事权改革，否则，一些财务软约束主体愿意承受过高的利率，即使加强对影子银行的管理，这些主体还是会通过影子银行等多种形式过高利率融资，从而产生挤出效应，最终会对整个实体经济造成伤害。
孙国峰并认为，非银行金融机构在融资中实际上分别扮演了两种角色，一种是充当银行提供融资的通道，另一种是自身向企业提供融资，以此可区分为银行影子和影子银行。由于二者在创造货币方面有本质不同，因此对通货膨胀的影响也不同，对二者在监管和调控方面也应区别对待。
中国人民银行前副行长吴晓灵5月初表示，对中国影子银行的评价应从中性客观角度出发，截至2013年末，中国体系内影子银行规模达51,651亿元人民币，与2012年末的3万多亿规模相比增速明显。（完）
(发稿 曹巍浩；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。