（修正）中国官员呼吁美联储退出超宽松政策须谨慎

（修正：补上内文第三段漏字）

路透北京8月27日 - 中国官员周二表示，美联储必须考量其超宽松政策退出的时机及节奏，以免损害新兴市场经济体。

外界预计美联储逐步退出超宽松政策，且美国利率上升，导致巴西和印尼等诸多经济体疲于应付资本外流的压力。

中国国家主席习近平即将出席20国集团(G20)领导人峰会，中国财政部副部长朱光耀和中国人民银行副行长易纲分别在吹风会上做出了相关表态。

朱光耀称，美国经济呈现一些积极迹象，正在逐步复苏。但他同时指出，美国必须考虑其货币政策的溢出效应，特别是超宽松货币政策退出的时机和节奏。

金融市场担心美联储或在9月17日-18日会议上决定缩减每月购债规模。

朱光耀表示，尽管中国面临国内外严峻的经济环境，中国宏观经济政策将保持稳定。

他称中国不需要经济刺激计划，且有信心中国可实现今年经济增长7.5%的目标。

他并表示，中国将加快经济结构调整，包括应对产能过剩问题。

易纲则在吹风会上表示，各国如何应对发达经济体收紧货币政策，将成为G20峰会的焦点之一。

“在货币政策方面，G20峰会将聚焦如何在发达经济体退出或逐渐退出量化宽松时，将其外部冲击降到最低。”

易纲易并称，金砖国家将在不远的将来建立规模1,000亿美元的联合外汇储备库，中国将向此金砖应急储备安排（CRA）提供最大份额。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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