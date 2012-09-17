中国官员称稳增长民间投资应成主力 小微企减税力度需加大

* 扩大民间投资,使其成为稳增长主力

* 对小微企业减税规模应由目前百亿级升至千亿级

* 寄望加快推进五项关键性改革

作者 沈燕

路透北京9月17日电---中国全国人大常委、民建中央副主席辜胜阻表示,尽管二季度GDP(国内生产总值)增幅回落到7.6%,但是在抑制楼市泡沫的基础上实现的,经济增长质量明显提高,全年GDP增幅有望保持在7.5-8%左右.而经济下行时如何调动激发民间投资,对中国实现稳增长至关重要.

他在接受采访时提到,虽然相关部门已经出台鼓励民间投资的新36条实施细则,但关键是落实,同时还应大力减税减费,尤其应将小微企业的减税规模由目前百亿级扩大至千亿级,并寄望加快推进包括打破垄断等五项关键性改革.

"目前的稳增长不同於09年的保增长,中国要防止经济过快下滑,防止地方政府借稳增长盲目扩大投资,政府的投资要也有节制,不能形成过高债务,不能加剧产能过剩,并要防止资金流向房地产,民间投资应成为主力."辜胜阻称.

近日,中国国家发展和改革委员会批复了一批机场和水电建设项目、城市轨道交通项目建设规划、地区公路工程项目和污水处理项目,投资额超过一万亿元人民币;而各地方政府也相继出台稳增长举措,据不完全统计,目前各地政府稳增长的投资规划已达到17万亿元.

辜胜阻提到,尽管今年前七个月民间投资增长25%,远高於全社会20%左右的投资增幅,但在经济低迷时,政府更应加快营造好的投资环境,拓宽投资空间,尤其应让民间投资成为稳增长的主力.

"现在比较担心地方政府对投资反应过度,稳过头,...而政府成为很强势的投资主体是不必要的,要防止政府的无效投资,要支持并让企业成为投资主体,政府要做的是雪中送炭而不是雨中收伞."他称.

他分析指出,在拉动经济的"三驾马车"中,外需因欧债危机等因素影响,政策调控空间有限;而消费是个慢变量,有政策发挥的空间;投资虽然是个快变量,但却是不可持续的.

"目前的形势不同於09年,积极财政政策应体现在减税,眼下企业普遍面临用工及生产成本高,同时又受到市场萎缩的双重挤压,"辜胜阻称,政策在鼓励民间投资的同时,尤其应对小微企业减税减费,而不是盲目扩大政府公共投资,同时要结合结构调整的需要,培育新的消费热点,包括战略新兴产业及现代服务业等.

中国在2011年11月1日对小微企业提高增值税和营业税起征点,今年继续实施结构型减税,包括扩大营业税改征增值税的试点范围,由上海增加北京等八个试点省(直辖市).国家税务总局局长肖捷此前曾提到,据测算,营业税改增值税如果在全国推开,全国税收净减收大概超过一千亿.

**寄望加快推进五项关键性改革**

在被问及期待十八大後中国的改革是否会加速时,辜胜阻认为,中国一直在推进改革,更期待五项关键性改革能加速推进,包括打破垄断,收入分配制度,金融体制,财税体制以及政府体制的改革.

他指出,打破垄断,推进垄断领域的改革就是为了拓宽扶持民营经济的发展,给民间投资更多的空间,推进经济体制的市场化进程,让各种类型的经济体在公平有序的环境中竞争;收入分配制度的改革则应着力提高劳动者收入,缩减贫富差距,扩大消费.

而金融体制的改革就着力于使金融更好地服务于实体经济,并吸取2008年美国引发的全球金融危机的教训,明确实体经济的重要性;财税体制改革则应着力于打破地方政府对土地出让金的依赖,并减轻企业的沉重税负.

至于政府体制的改革,辜胜阻认为,最重要的是处理好政府和市场的关系,政府不能越位也不能缺位,政府的职责是建立良好的市场环境和维护市场秩序,而不应过度干预经济和与民争利.

近日发布的中国最新首部社会管理蓝皮书--中国社会管理创新报告就指出,中国贫富差距正在进一步扩大逼近社会容忍线,20世纪80年代初,中国基尼系数为0.275,而2010年已达到0.438;20世纪90年代以来,基尼系数在以每年0.1个百分点的速度提高,并且有进一步扩大的可能.(完)

--审校 张喜良

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