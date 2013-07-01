中国官方和汇丰PMI双降 调结构之际短期阵痛难免

* 官方制造业PMI和汇丰终值双双回落

* 主要分项均下滑凸显经济疲弱

* 短期经济下行压力加大

* 宏观政策仍以结构调整为主

作者：宿泱韫

路透北京7月1日 - 经历了上月的走势背离后，中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。

而近期官方的一系列表态，让市场人士普遍预期，短期内中国出台刺激经济措施可能性不大，未来更多将牺牲一定的经济增速换取结构调整的空间。

“短期刺激政策虽然能稳住经济，但对长期问题解决没有一点好处，甚至还有坏作用，长痛不如短痛，要忍着经济下滑的困难，把结构扭过来。”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示。

他指出，PMI及其主要分项指标回落，显示当前中国实体经济内生动力较弱，未来没有明显企稳的态势，预计今年国内生产总值(GDP)增速可能在7.5%这一官方增长目标附近。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布的6月官方制造业PMI自上月的50.8回落至50.1，与今年2月一致，接近路透调查预估中值50；汇丰(HSBC)/Markit则在稍后公布，中国6月制造业PMI终值降至48.2，创九个月最低位，初值为48.3，上月终值为49.2。

欲览中国官方和汇丰制造业PMI图表，请点击 link.reuters.com/vym39t

在一季度GDP增速再度回落至7.7%的低位后，中国经济不但未有明显改善，最近包括5月宏观数据以及6月PMI等先行指标均显示，二季度经济可能更为逊色。而从包括央行未及时出手为货币市场注入流动性等迹象看，中央在政策方面更倾向于调结构，而非刺激增长。

唐建伟就指出，从宏观调控政策来看高层已经比较明确，不会再有刺激性政策，重心还是放在调结构，因为他们看到现在困扰中国经济的关键问题已经是结构问题了。

两项PMI加剧市场对中国经济短期前景的担忧，数据公布后，中国股市沪综指.SSEC扩大跌幅，早盘收跌0.75%；亚洲股市小幅下滑，市场一方面担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能于9月开始缩减大规模货币刺激计划，另一方面则受中国PMI下行影响。

**经济下行压力加大**

中国经济增长内生动力不足，加之中央未有刺激意向，短期经济增速继续下行恐成大概率事件。这从两项PMI重回一致表现上也有所印证。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌指出，中国制造业6月面临订单下滑和库存上升的压力，而近期银行间市场的资金紧张可能会令表外借贷的扩张有所放缓，中小企业的融资状况可能进一步恶化,“考虑到中国政府不会使用刺激政策，未来几月经济增长可能继续放慢。”

从两者分项指标看，官方PMI的新订单回落1.4个百分点至50.4，汇丰新订单则连续两个月位于荣枯线下方，且6月降至47.6的九个月低位，需求之弱可见一斑；就业情况仍然疲软，官方PMI从业人员指数继续位于50下方且较上月下降0.1个百分点，汇丰也在萎缩区间且较前月继续回落。

此外，官方PMI中的中、小型企业PMI指数低于50，分别为49.8和48.9，这与侧重反映中小企业状况的汇丰PMI表现契合。大企业状况相对良好，大型企业PMI指数为50.4。

中金公司亦在周一的报告中称，当前经济增长势头仍然较弱。根据发电量指标判断，6月工业增加值同比增速将继续下降；受近期整治影子银行的影响，预计地方融资平台和房地产投资资金来源将放缓，拖累固定资产投资；不过，反腐对消费增速的冲击逐渐平静，消费零售同比增速将继续小幅回升；出口和进口同比增速在基数作用下将有所反弹。

近期，中国对影子银行的监管进一步升级，尽管6月流动性困局加深，但央行一反常态未立即施以援手，银行间市场隔夜及七天质押式回购利率一度创出历史新高，国务院和央行相继强调金融资源配置要“用好增量、盘活存量”，传递出调结构的决心。而流动性紧张令市场对中国经济短期的增长前景更为悲观。

不过分析人士也指出，中国经济也不太会经历断崖式下跌，投资消费大致平稳，就业也未出现2008年大批农民工返乡的问题，总体仍持稳。而从数据来看，官方PMI仍在荣枯线50上方。

**政策坚持“调结构”**

中国新领导层执政以来，对经济增速的容忍度一度超出市场预期。从总理一系列表态，到央行面对流动性紧张的不作为，均显示本届政府对调结构的重视程度。

中国国家主席习近平近日表示，要改进选拔干部的考核方法和手段，再也不能简单以GDP增长率来论英雄了。对此野村证券研究报告指出，习近平此番论点对于地方政府而言明显是一个重要信号，确认中国政府将愿意容忍经济增速的放缓，以降低风险并提升民众福利。

而国务院总理李克强亦在近期强调，要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。

投资银行巴克莱稍早报告认为，自从3月中旬正式出任总理后，李克强就选择了一条和前任不同的政策道路。其政策框架关键点有三个：无刺激、去杠杆和结构改革，因此可以称之为“李克强经济学”(Likonomics)。而“李克强经济学”恰恰是中国经济实现可持续发展的正确道路选择，未来10年中国年经济成长率将在6-8%之间。

交通银行的唐建伟预计，在调结构之下，中国货币政策年内不会有大动作，公开市场操作为主；财政政策则偏重于结构性税收政策，以及政府放权，让市场逐步成为配置资源的主导因素，释放市场的活力。

不过有分析人士认为，6月出现的流动性紧张局面将进一步影响市场的信心。澳新银行经济学家刘利刚就认为，央行需要至少降息25个基点，来降低市场的实际资金成本，并帮助市场逐步恢复信心，避免整体经济的进一步下滑。(完)

(审校 张喜良)

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