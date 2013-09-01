中国国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪 正接受组织调查--新华网

蒋洁敏在出任国资委主任前，曾任中国石油天然气集团公司总经理、党组书记，中国石油天然气股份有限公司董事长。他目前为中共第十八届中央委员会委员。

中国监察部8月26日称，中国石油天然气集团公司副总经理王永春涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。该集团是上市公司--中国石油 (0857.HK)(601857.SS)的母公司。

中国新一届领导层上任以来强调反腐要"苍蝇和老虎一起打"。今年7月8日，中国原铁道部部长刘志军被法院以受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，判处死缓。8月8日宣布国家发展和改革委员会原副主任，国家能源局原局长刘铁男被开除党籍和公职。8月下旬对前重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案进行了五天公开开庭审理。（完）